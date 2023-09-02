Sang nửa cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp hưởng phúc lớn của Thần Tài, gặt hái quả ngọt, công danh tươi sáng, thoát khỏi kiếp nghèo

Tâm linh - Tử vi 02/09/2023 20:18

Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp được trời sinh có số mệnh phú quý, bất kể cuộc sống bây giờ sướng khổ thế nào nhưng trong nửa cuối tháng 7 âm lịch thì mọi thứ sẽ thay đổi.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi bẩm sinh đã mang số mệnh “hút Tài” nên dễ thành công hơn những người. Tử vi có nói, trong nửa cuối tháng 7 âm lịch là thời gian giúp người tuổi Hợi làm ăn phát tài phát lộc. Khác hẳn với vận xui mà những con giáp khác phải chịu đựng, bạn lại nhận được khá nhiều vận may, tài lộc cứ ào ào đổ vào túi.

Người tuổi Hợi sẽ nhận được cơ hội làm ăn hoặc việc làm thêm giúp tiền bạc lúc nào cũng đầy ví. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian tới đây, tuổi Hợi cần quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Bạn có thể sẽ bị ốm vặt hoặc mắc bệnh khớp.

Sang nửa cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp hưởng phúc lớn của Thần Tài, gặt hái quả ngọt, công danh tươi sáng, thoát khỏi kiếp nghèo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được biết đến là người hào phóng, tốt bụng, luôn đối xử với người khác bằng cái tình, cái tâm của mình. Trong nửa cuối tháng 7 âm lịch là thời điểm tài vận của bạn thăng hoa. Bạn sẽ gặp được quý nhân, bạn làm tin cậy và nhận được khá nhiều cơ hội làm ăn, đầu tư hái ra tài lộc.

Người tuổi Thìn sẽ khiến mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ về khả năng kiếm tiền và quản lý tài sản của mình. Tuy nhiên, bạn cũng nên chú ý tránh uống rượu bia quá nhiều, gây ảnh hưởng xấu đến chức năng gan, thận.

Sang nửa cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp hưởng phúc lớn của Thần Tài, gặt hái quả ngọt, công danh tươi sáng, thoát khỏi kiếp nghèo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sang nửa cuối tháng 7 âm lịch là khoảng thời gian giúp người tuổi Dần làm ăn phát tài phát lộc, tiền bạc, lộc lá ào ào kéo tới. Nguồn thu nhập của bạn tăng chủ yếu là do công việc tốt, tăng lương, tăng thưởng. Đối với người tuổi Dần làm kinh doanh, bạn sẽ ký được những hợp đồng béo bở, doanh thu tăng vọt.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, người tuổi Hổ cũng cần đề phòng vạ miệng. Thời gian làm việc với máy tính nhiều cũng khiến mắt và đốt sống cổ của bạn bị căng thẳng. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, bạn nên đi xông hơi, massage để cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

Sang nửa cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp hưởng phúc lớn của Thần Tài, gặt hái quả ngọt, công danh tươi sáng, thoát khỏi kiếp nghèo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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