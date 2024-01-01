Sang cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp may mắn chạm tay thần tài, thu bộn thành quả, ngủ êm trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 01/01/2024 14:15

Quả là thời tới cản không nổi khi những con giáp phát tài dưới đây có muốn tránh cũng không thoát khỏi may mắn ùn ùn kéo đến vào cuối tháng 11 âm lịch. Đây sẽ là cơ hội để 3 con giáp này phất lên làm giàu.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ nằm đầu tiên trong danh sách những con giáp có tài vận hanh thông nhất trong cuối tháng 11 âm lịch, quả thực là đáng ghen tị quá mà! Tài khí của con giáp này đang tăng tiến khá nhanh trong thời gian này. Có nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra và chắc chắn bản mệnh sẽ không để vuột mất cơ hội.

Bạn có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, tuy không có nhiều liền một lúc nhưng túc tắc, không lúc nào thiếu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát. Chẳng những tài lộc mà tình duyên của tuổi Ngọ cũng đang vượng lên trông thấy. Thời điểm này người độc thân không ra chớp thời cơ thì thật là phí. 

Sang cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp may mắn chạm tay thần tài, thu bộn thành quả, ngủ êm trên đống tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xin chúc mừng các bạn tuổi Tý cũng lọt vào top một trong những con giáp phát tài vào cuối tháng 11 âm lịch. Có tài tinh nhập mệnh, con giáp này được soi đường chỉ lối, đường tài lộc hanh thông vô cùng. Bạn sẽ thu về được một khoản lợi nhuận không hề nhỏ, giúp bạn có thể giải quyết được các vấn đề tài chính đang mắc phải.

Điềm báo cho thấy thu nhập chính ổn định giúp cho bản mệnh dễ dàng thoải mái hơn trong những vấn đề tài chính, không phải lo lắng quá nhiều về chuyện chi tiêu. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên thuận lợi và suôn sẻ hơn rất nhiều. Cơ hội cũng liên tục gõ cửa giúp bản mệnh có thể phát lộc phát tài, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, tha hồ chi tiêu theo cách mình muốn. 

Sang cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp may mắn chạm tay thần tài, thu bộn thành quả, ngủ êm trên đống tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi nhận thấy, sang cuối tháng 11 âm lịch, người tuổi Sửu đang được tiếp thêm rất nhiều năng lượng tích cực và mạnh mẽ để có thể tiến lên phía trước. Niềm vui lớn nhất của tuổi Sửu ở thời điểm này chính là vấn đề tài chính. Bạn luôn nỗ lực, cố gắng không ngừng để đem lại cuộc sống sung túc cho bản thân và những người xung quanh. Và đây là thời điểm công sức bạn bỏ ra nhận được đền đáp xứng đáng.

Phương diện đầu tư, hợp tác làm ăn đang có nhiều khởi sắc tích cực. Các mối quan hệ được tích lũy từ trước tạo cơ hội cho bạn phát triển. Thời gian này, bạn nên tận dụng những gì mình đang có để làm hậu thuẫn cho con đường công danh của mình. Nhờ vậy, nguồn thu nhập cũng sẽ được tăng lên đáng kể. Đây là thời gian khá may mắn của bản mệnh. Nếu có cơ hội đầu tư sinh lời, bạn nên tiến hành càng sớm càng tốt.

Sang cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp may mắn chạm tay thần tài, thu bộn thành quả, ngủ êm trên đống tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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