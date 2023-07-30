Sang 3 ngày đầu tuần (31/7 - 2/8), 3 con giáp được quý nhân chỉ đường dẫn lối, ngửa mặt hứng vàng, tiền đổ về nườm nượp

Tâm linh - Tử vi 30/07/2023 07:55

Đúng 3 ngày đầu tuần, 3 con giáp sẽ gặt hái được nhiều thành công khiến người ngoài ngưỡng mộ, tất cả là nhờ bạn đã cố gắng không ngừng.

Tuổi Thìn 

Xin chúc mừng, đúng 3 ngày đầu tuần, người tuổi Thìn trở thành con giáp may mắn được điểm danh đầu tiên. Sắp tới, mọi việc đều phát triển theo hướng mà bạn mong muốn. Trên phương diện sự nghiệp, bạn rất sáng tạo và chịu khó phát huy năng lực ở nhiều lĩnh vực khác nhau và điều này chắc hẳn sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ với lãnh đạo của bạn đấy.

Thái Âm cát tinh trợ mệnh khiến nhân duyên của bản mệnh càng thêm phần hanh thông, thuận lợi. Về phương diện đời sống tình cảm, con giáp tuổi Thìn cũng có nhiều niềm vui, mối quan hệ của bạn có dấu hiệu thăng hoa và chuyển sang cấp độ mới. Những lời hứa hẹn cũng có thể giúp bạn cảm thấy tự tin với hướng đi của hai người, dù khó khăn có ập đến thì bạn tin rằng hai người cũng sẽ cùng chung sức giải quyết.

Sang 3 ngày đầu tuần (31/7 - 2/8), 3 con giáp được quý nhân chỉ đường dẫn lối, ngửa mặt hứng vàng, tiền đổ về nườm nượp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng 3 ngày đầu tuần, Thiên Tài xuất hiện là một dấu hiệu cực kỳ may mắn đối với người tuổi Sửu trên phương diện tài lộc. Bản mệnh vốn là người năng động nên luôn chủ yếu kiếm thêm nguồn thu phụ. Trong thời gian tới đây, sự chăm chỉ của bạn sẽ được trả công xứng đáng.

Một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ vào thời điểm này. Bạn hãy có cách chi tiêu số tiền hợp lý, đừng tiêu xài phung phí, bừa bãi, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh như thế này nha. Thủy sinh Mộc cho thấy bản mệnh được sống trong một gia đình có bầu không khí rất yên bình và ấm áp. Quan hệ giữa hai vợ chồng hài hòa, bạn và nửa kia của mình luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau, không che giấu bất cứ điều gì.

Sang 3 ngày đầu tuần (31/7 - 2/8), 3 con giáp được quý nhân chỉ đường dẫn lối, ngửa mặt hứng vàng, tiền đổ về nườm nượp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Thực Thần dự báo những may mắn đang đến với con giáp tuổi Tị vào 3 ngày đầu tuần. Ai đó sẽ đem đến cho bản mệnh nguồn năng lượng dồi dào, đầy sức mạnh, giúp cho bạn có thêm nghị lực và sự tự tin khi dấn thân trải nghiệm. Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời mà bạn có được nhé. Thổ - Hỏa tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm của bạn thuận lợi hơn bao giờ hết, một số tính toán tuy không ăn khớp nhưng lại tốt hơn cho bạn.

Người độc thân lúc này đào hoa rực rỡ, nhiều người hỏi thăm, ngỏ ý muốn hẹn hò. Ngũ hành tương sinh dự báo tình hình sức khỏe của bạn đang được cải thiện rõ rệt, bạn đã điều chỉnh lại chế độ ăn uống của mình, thói quen mới này được hình thành rất tốt, hỗ trợ cho quá trình chữa bệnh của bản mệnh.

Sang 3 ngày đầu tuần (31/7 - 2/8), 3 con giáp được quý nhân chỉ đường dẫn lối, ngửa mặt hứng vàng, tiền đổ về nườm nượp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 11 ngày tới (19/7 - 29/7): Tứ Linh hội tụ, 3 con giáp may mắn hơn người, tài lộc chắn trước cửa nhà, ra ngõ có quý nhân

Đúng 11 ngày tới (19/7 - 29/7): Tứ Linh hội tụ, 3 con giáp may mắn hơn người, tài lộc chắn trước cửa nhà, ra ngõ có quý nhân

Tử vi nói rằng, trong 11 ngày tới, những con giáp này được trời thương nên tiền về dồn dập, xây nhà đổi xe chỉ là chuyện nhỏ.

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