RỒNG VÀNG đúng 16H15 hôm nay (21/06) sẽ bay đến đón 3 con giáp này đi HỐT VÀNG thiên hạ, tài lộc tưng bừng ập vào nhà, còng lưng gánh vàng gánh kim cương

Tâm linh - Tử vi 21/06/2023 06:01

Hôm nay (21/6), 3 con giáp có rồng vàng đợi trước cửa nhà, mua thêm két sắt đựng vàng bạc châu báu, giàu có trong tầm tay.

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai tương đối trôi chảy. Những kế hoạch được tiến hành đúng như quỹ đạo mong muốn, đồng thời không có sự cố ý muốn nào xảy ra.  

Vận trình tài lộc hanh thông. Con giáp này dễ dàng tìm được những cơ hội đầu tư, phát triển trong công việc hiện tại nhờ có Quý Nhân chỉ đường dẫn lối. Điều này đồng nghĩa với việc nguồn thu nhập cũng dần cải thiện một cách rõ rệt. 

RỒNG VÀNG đúng 16H15 hôm nay (21/06) sẽ bay đến đón 3 con giáp này đi HỐT VÀNG thiên hạ, tài lộc tưng bừng ập vào nhà, còng lưng gánh vàng gánh kim cương - Ảnh 1
Hôm nay là ngày cực kỳ giàu có của 3 con giáp này. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn. Người độ thân có thể mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người mình thương do đối phương cũng đang để ý đến bạn. Những chuyện quá khứ hãy quên đi để có được khởi đầu tốt đẹp hơn. 

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Con số may mắn : 85 , 29 , 46

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 21/6/2023 hôm nay, tuổi Ngọ khá may mắn trong mặt sự nghiệp, đặc biệt là những người chờ tin vui từ thi cử, xin việc, đổi nơi công tác. Bản mệnh cũng có thể chọn ngày này để xin thăng chức, thuê mặt bằng, mở cửa hàng hoặc nhập hàng mới.

Vận may tài lộc đến nhanh với con giáp này vì nhạy bén trong việc nắm bắt thời cơ một cách chính xác, mang lại khoản lợi nhuận kha khá cho mình. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều có thu nhập tăng tiến.

Quan hệ xã giao cũng được nâng tầm, gia đình bình an. Tuổi Ngọ chỉ cần có người yêu thương chân thành và thật lòng là đủ. Sáng nay thức dậy gia đình vẫn còn đó, con cháu vẫn khỏe mạnh chính là may mắn lớn.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Con số may mắn : 43 , 86 , 34

Tuổi Tý

Xem tử vi hàng ngày hôm nay Thứ Tư 21/06/2023 cho thấy xuất hiện điềm báo những điều may mắn và thuận lợi cứ liên tục đến bên Tuổi Tý. Quý nhân có thể là người ở ngay gần bạn, từng ngày dõi theo bạn, nâng bước chân bạn trên con đường tiến đến thành công. Đừng bỏ lỡ những cơ hội quý giá này nhé. 

RỒNG VÀNG đúng 16H15 hôm nay (21/06) sẽ bay đến đón 3 con giáp này đi HỐT VÀNG thiên hạ, tài lộc tưng bừng ập vào nhà, còng lưng gánh vàng gánh kim cương - Ảnh 2
3 con giáp này hôm nay làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của Tuổi Tý trong ngày này có khá nhiều tin vui. Những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn không khỏi mừng vui. Tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh tốt như bạn đang làm hiện tại, tương lại của bạn sẽ đươc rạng rỡ hơn nhiều. 

Tuổi Tý nếu đang độc thân Thứ Tư này sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình qua những cuộc gặp gỡ bạn bè một cách tình cờ và cũng rất đáng nhớ nữa. Mở lòng và sống với con người thật của mình, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương đong đầy của mọi người dành cho mình đó.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Con số may mắn : 36 , 81 , 9

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tuần mới (19/06 - 25/6), 3 con giáp vạn sự suôn sẻ, sự nghiệp tưng bừng, cuộc đời thăng hoa, định sẵn là sẽ giàu có hơn người

Tuần mới (19/06 - 25/6), 3 con giáp vạn sự suôn sẻ, sự nghiệp tưng bừng, cuộc đời thăng hoa, định sẵn là sẽ giàu có hơn người

Tuần mới (19 - 25/6), 3 con giáp gặp thời đổi vận, may mắn hơn người, như máy in tiền, nằm trên núi vàng, ngồi trên núi bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi hôm nay Tử vi hàng ngày tử vi ngày 21/6/2023 Tử vi 21/6 Tử vi 12 con giáp ngày 21/6

TIN MỚI NHẤT

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 1 giờ 38 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 2 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 3 giờ 8 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy