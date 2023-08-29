Rằm tháng 7 Âm lịch nên làm 5 việc để gia đạo bình an, hạnh phúc, ước gì thành đó

Tâm linh - Tử vi 29/08/2023 10:22

Rằm tháng 7 hay còn gọi là ngày lễ Vu Lan là dịp để gợi nhắc con cái báo hiếu cha mẹ. Trong dịp này, hãy nhớ thực hiện những điều dưới đây để cầu an cho bản thân và cả gia đình nhé.

Tung gạo muối cúng chúng sinh

Vào các ngày rằm, mùng 1 thông thường thì gia chủ sẽ cúng Phật, cúng gia tiên, thần linh trong nhà. Thế nhưng vào ngày Rằm tháng 7, gia chủ cũng cần cúng chúng sinh ở trước cửa hoặc ngoài trời. Ở một số nơi, nhiều người cúng ở chùa thay vì cúng tại gia.

Khi cúng chúng sinh, hãy tung một nắm gạo hoặc muối từ trong nhà ra khỏi cửa. Hành động này giống như tiễn cô hồn, xua tan âm khí. Chú ý, không ném gạo muối từ ngoài vào trong nhà mà phải làm ngược lại mới đúng.

Rằm tháng 7 Âm lịch nên làm 5 việc để gia đạo bình an, hạnh phúc, ước gì thành đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị đồ cúng chay

Tháng cô hồn nên tránh sát sinh. Vì thế, mâm cơm cúng Rằm thay vì rượu thịt cũng ưu tiên đồ chay. Hãy chuẩn bị giò, chả chay hay nem nấm, canh rau củ quả, các món từ đậu hũ… Khi chiên nấu đồ ăn cũng dùng dầu thực vật, không lấy mỡ động vật. Mâm cơm thanh tịnh sẽ giúp lọc sạch tà khí, loại bỏ sân si, tạp niệm.

Rằm tháng 7 Âm lịch nên làm 5 việc để gia đạo bình an, hạnh phúc, ước gì thành đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đi chùa cầu bình an cho cha mẹ

Ngày lễ Vu Lan xuất phát từ tích Mục Kiền Liên cứu mẹ trong kinh Phật, vì vậy đây là dịp tốt để bạn dành thời gian cùng gia đình đi chùa cầu an, cầu siêu, niệm kinh, làm công quả, cúng dường hay thả đèn hoa đăng.

Đi chùa vừa để cầu an cho gia đình, gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình thêm gần gũi, vừa là cách để tâm hồn bạn lắng lại giữa bộn bề cuộc sống và lan tỏa tình yêu thương, nhân ái đến mọi người nhiều hơn.

Rằm tháng 7 Âm lịch nên làm 5 việc để gia đạo bình an, hạnh phúc, ước gì thành đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thăm mộ phần người thân trong gia đình

Nếu trong nhà có người thân đã qua đời bạn cũng nên dành một chút thời gian để đi thăm mộ phần của người đó.

Tham gia nghi lễ bông hồng cài áo

Trong ngày lễ Vu Lan, tại các hội đoàn hay pháp hội thường thực hiện nghi lễ bông hồng cài áo. Đây là một nghi lễ đẹp và ý nghĩa, thể hiện lòng hiếu đạo. Bông hồng đỏ cho những ai may mắn còn cha mẹ trên đời và bông hồng trắng dành cho những người mà cha mẹ đã rời xa cõi trần thế.

Nghi lễ đầy nhân văn này nhắc nhở ta rằng hãy quý trọng thời gian tươi đẹp như bông hồng đỏ thơm ngát lúc ba mẹ còn bên cạnh để không phải hối tiếc khi Người rời xa ta, như bông hồng trắng buồn bã nơi ngực áo.

Rằm tháng 7 Âm lịch nên làm 5 việc để gia đạo bình an, hạnh phúc, ước gì thành đó - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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