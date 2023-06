Rắc rối ùn ùn kéo đến khiến 3 con giáp xui xẻo 2 ngày cuối tuần này (11-12/6), tài lộc cuốn gói ra đi, làm gì cũng thua lỗ

Tuổi Tý là một trong những con giáp xui xẻo cuối tuần này. Bạn sẽ phải chịu những biến động nhất định trong vận trình - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc trong thời gian này chủ yếu vẫn giậm chân tại chỗ. Tuổi này nên có sự rõ ràng trong những vấn đề liên quan tiền nong, đồng thời không quá tin tưởng vào các mối quan hệ chỉ ở mức qua lại xã giao. Con giáp xui xẻo này không nên đầu tư tài chính hoặc cho vay mượn quá nhiều kẻo tài khí thâm hụt.



Tuổi Dần

Người tuổi Dần có 2 ngày cuối tuần dự báo hung vận khá lớn. Các sự cố liên tiếp xuất hiện nhắc nhở bạn về những tai họa có thể xảy ra không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của bản mệnh mà còn khiến công việc, cuộc sống chịu nhiều tác động liên đới. Họa tiểu nhân rình rập, bạn dễ bị đẩy đưa rồi mắc phải những sai lầm khó có thể sửa chữa được chỉ trong ngày một ngày hai.

Người tuổi Dần có 2 ngày cuối tuần dự báo hung vận khá lớn. Các sự cố liên tiếp xuất hiện nhắc nhở bạn về những tai họa có thể xảy ra không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính cũng không quá lý tưởng. Thậm chí bạn còn có nguy cơ bị hao hụt một khoản không nhỏ do bị kẻ xấu lừa gạt, lợi dụng. Nguyên nhân bắt nguồn từ chính sự chủ quan của bạn mà ra, hãy coi như đây là bài học đắt giá cho những lần sau. Trong chuyện tình cảm, các cặp đôi gặp phải nhiều khó khăn trong việc nuôi vun đắp và bồi dưỡng cảm xúc.



Tuổi Ngọ

Phương diện tài lộc gặp nhiều bấp bênh vào cuối tuần này khiến người tuổi Ngọ khá đau đầu. Dù bạn có những cơ hội nhất định để kiếm tiền song Đại Hao hung tinh đã phá hỏng tất cả. Nhiều sự cố bất ngờ xảy ra, con giáp xui xẻo tuần này phải bỏ ra một khoản không nhỏ mới có thể giải quyết được.