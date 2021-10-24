Quét sạch mây mù, vận may kéo đến, top con giáp tậu nhà sắm xe ầm ầm trong năm 2022

Tâm linh - Tử vi 24/10/2021 08:00

Bước sang năm Nhâm Dần 2022, ba con giáp sau đây sẽ bước vào cuộc sống đại phú, đại quý, mua nhà tậu xe ầm ầm.

1. Tuổi Thân

Thời gian trước đây, do vận thế của người tuổi Thân bị khắc chế nên gặp vô số áp lực trong cuộc sống. Dù năng lực bản thân rất tốt nhưng do chưa gặp được đại vận nên con giáp này khó bề thành công, giàu có.

Bước sang năm Nhâm Dần, vận thế của người tuổi Thân đảo chiều, tài vận bắt đầu hanh thông, tiền bạc cũng rủng rỉnh hơn, rất nhiều cơ hội phát tài sẽ đến với con giáp này.

Trong thời gian này, cuộc sống sẽ có sự chuyển đổi mạnh mẽ, con giáp này sẽ kiếm được không ít những khoản tiền lớn, điều này giúp cho người tuổi Thân sớm mua nhà, tậu xe.

Quét sạch mây mù, vận may kéo đến, top con giáp tậu nhà sắm xe ầm ầm trong năm 2022 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 2. Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất chăm chỉ, luôn tận tâm với công việc, cho dù có gặp khó khăn đến đâu cũng không lùi bước mà càng cố gắng vươn lên để hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Bước vào năm Nhâm Dần 2022, khi tài khí hưng vượng trở lại, công việc cũng tiến triển khả quan, đồng thời lại được cấp trên trọng dụng đề bạt, người tuổi Tuất sẽ có cơ hội “thăng quan, phát tài”.

Khi mọi việc đã trở nên “thuận buồm xuôi gió” thì tiền bạc sẽ như nước chảy ào ạt vào túi của con giáp này. Việc mua biệt thự, tậu xe sang là điều nằm trong tầm tay của con giáp này.

Quét sạch mây mù, vận may kéo đến, top con giáp tậu nhà sắm xe ầm ầm trong năm 2022 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 2. Tuổi Tý

 Người tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn, rất giỏi ứng biến, thích nghi với mọi sự thay đổi, rất giỏi luồn lách, tìm kiếm cơ hội có lợi cho sự phát triển của bản thân.

Bước vào năm Nhâm Dần 2022, người tuổi Tý bước vào thời kỳ “đổi vận”, công việc thăng tiến nhanh chóng đem lại nguồn thu nhập không nhỏ.

Thời gian này, do được “Thần Tài” ưu ái “gọi tên” nên mọi việc đại cát, tiền bạc rủng rỉnh. Con giáp này đã có thể sớm tận hưởng cuộc sống “đại phú, đại quý”. 

*Bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Năm 2022: Chia buồn 4 con giáp 'số nhọ' gặp nhiều tai ương, làm gì cũng khó, cẩn thận cô hồn vây bám

Năm 2022: Chia buồn 4 con giáp 'số nhọ' gặp nhiều tai ương, làm gì cũng khó, cẩn thận cô hồn vây bám

Chuyên gia tử vi cho biết trong năm Nhâm Dần sắp tới, những người con giáp này dễ gặp tai ương xui xẻo.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp cuối năm 12 con giáp may mắn năm 2022 tuổi nào xây nhà tốt

TIN MỚI NHẤT

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 34 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 3 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 30 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 52 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm