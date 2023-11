Qua hôm nay (18/11), 3 con giáp được THẦN TÀI NHẢ VÍA, phúc lộc an khang, tiền tràn về như vũ bão, lộc lá theo chân, may mắn đong đầy, thở nhẹ cũng ra tiền, an nhàn hưởng khoái lạc