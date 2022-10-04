Qua đêm nay (4/10), 3 con giáp đón siêu bão tài lộc, vận số cực đỏ cả về công danh lẫn tình duyên, hầu bao lúc nào cũng căng chặt

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 15:56

Dự đoán qua đêm nay, ai khổ thì khổ nhưng 3 con giáp này sẽ tìm được cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống thăng hoa, thậm chí có người còn phát tài bất ngờ. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu luôn nỗ lực không ngừng nên thành công thu được sẽ gấp bội lần. Bởi lẽ, tuổi Dậu được sao cát tinh cao chiếu, ngày trước khó khăn ra sao thì trong thời gian này, họ sẽ có quý nhân phù trợ, cuộc sống thăng hoa về sự nghiệp chưa đủ mà tài vận dồi dào không ngừng.

Tử vi học có nói, qua đêm nay, tuổi Dậu tuy gặp nhiều khó khăn nhưng từ bây giờ trở đi mọi thứ sẽ chuyển biến tốt đẹp. Người tuổi Dậu không phải chỉ biết ngồi chờ thời, họ luôn tự mình cố gắng phấn đấu không ngừng, một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì sẽ phất lên như diều gặp gió. Bạn hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, thần tài và quý nhân lâm môn, vạn sự hanh thông giúp họ xây dựng được cuộc sống trọn vẹn.

Qua đêm nay (4/10), 3 con giáp đón siêu bão tài lộc, vận số cực đỏ cả về công danh lẫn tình duyên, hầu bao lúc nào cũng căng chặt - Ảnh 1
Tử vi học có nói, qua đêm nay, tuổi Dậu tuy gặp nhiều khó khăn nhưng từ bây giờ trở đi mọi thứ sẽ chuyển biến tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi vốn hiền lành, kiên nhẫn và biết nắm bắt thời cơ tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Đa số những người tuổi Mùi đều không được sinh ra trong gia đình đầy đủ nhưng họ có đủ bản lĩnh để tạo ra sự giàu có cho chính mình. Ưu điểm tuyệt vời nhất của tuổi Mùi là họ luôn biết mình ở đâu, biết nhìn xa trông rộng, thay đổi khuyết điểm để thích ứng với những điều mới, xây dựng cuộc sống ngày một thăng hoa.

Tử vi học có nói, qua đêm nay 4/10, cuộc sống tuổi Mùi sẽ có chuyển biến tích cực, mọi thứ sẽ thay đổi một cách ngoạn mục. Trong thời gian này, không những tuổi Mùi tìm được cơ hội tăng thêm thu nhập mà còn gặp được hảo duyên. Cuộc sống tuổi Mùi sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, nếu may mắn có thể trở thành người quyền lực và giàu có, đặc biệt là sức ảnh hưởng đến những người xung quanh, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Qua đêm nay (4/10), 3 con giáp đón siêu bão tài lộc, vận số cực đỏ cả về công danh lẫn tình duyên, hầu bao lúc nào cũng căng chặt - Ảnh 2
Tử vi học có nói, qua đêm nay 4/10, cuộc sống tuổi Mùi sẽ có chuyển biến tích cực, mọi thứ sẽ thay đổi một cách ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dự đoán qua đêm nay là thời điểm hoàng kim để tuổi Thìn lấy lại những gì đã mất. Sự nghiệp của tuổi Thìn vốn đang trên đà phát triển vượt bậc, vì vậy dù có vướng môht sự cố ngoài ý muốn, Thìn cũng sẽ dễ dàng kiểm soát và vượt qua. Tuổi Thìn vốn là người có bản lĩnh, vì vậy chỉ cần gặp được may mắn, họ sẽ đổi đời một cách ngoạn mục.

Tử vi học có nói, tuổi Thìn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông bất ngờ trong thời gian này. Người tuổi Thìn vốn đã có nền tảng thành công, vì vậy khi gặp được cơ hội tốt họ sẽ thăng hoa rực rỡ, sự nghiệp không những bền vững mà còn thoải mái tận hưởng cuộc sống sung túc đủ đầy, tài vận mỗi năm mỗi tăng khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tuổi Thìn có thể biến mọi chuyện không thể thành có thể.

Qua đêm nay (4/10), 3 con giáp đón siêu bão tài lộc, vận số cực đỏ cả về công danh lẫn tình duyên, hầu bao lúc nào cũng căng chặt - Ảnh 3
Tử vi học có nói, tuổi Thìn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông bất ngờ trong thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sang ngày mai, Thần Tài thả bao lì xì đỏ, 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, xòe tay hứng lộc, sự nghiệp trải đầy hoa hồng

Sang ngày mai, Thần Tài thả bao lì xì đỏ, 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, xòe tay hứng lộc, sự nghiệp trải đầy hoa hồng

Tử vi có nói, sang ngày mai, 3 con giáp sau đây có thể đạt được cuộc sống giàu sang, không phải lo nghĩ về tiền bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi qua đêm nay tử vi hôm nay tử vi thứ 3 tử vi ngày 4/10 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 5 giờ 31 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 6 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 7 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 8 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý