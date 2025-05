Qua 12 giờ trưa thứ 3 ngày 13/5/2025, 3 con giáp 'QUA CƠN BĨ CỰC', Quý Nhân che chở, sắp sửa giàu to, vạn sự hanh thông

Con giáp tuổi Sửu

Qua 12 giờ trưa thứ 3 ngày 13/5/2025, tuổi Sửu may mắn hơn nhiều con giáp khác khi có thời gian rảnh để làm những việc mình thích. Người làm nghề tự do có thêm may mắn nhờ sự nhiệt tình và vui vẻ của mình khi giao tiếp với khách hàng. Tuy nhiên trong ngày mới này, tuổi Sửu không nên tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè, có điềm mất tiền oan, mất tài sản cá nhân.