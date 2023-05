Phúc khí gia tăng vào đúng 4h sáng Thứ 5 ngày 1/12: 3 con giáp làm 1 hưởng 10, tiền chạy vào túi, cầu được ước thấy, may mắn ngập tràn  

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, tài năng lại có tầm nhìn. Tuy vậy, thời gian gần đây, họ không gặp may mắn trong công việc. Xem tử vi con giáp có thể thấy rằng vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ trong khoảng thời điểm này có chiều hướng đi lên.

Tuổi Sửu

Xem tử vi, người tuổi Sửu được dự đoán là sẽ gặp khá nhiều may mắn từ khung giờ này này nhờ có cát tinh tề tựu. Theo đó, con giáp này gặp may mắn về tiền bạc khi đường tài lộc khởi phát vô cùng. Vào lúc này, vận may vào ngày này có lợi cho người làm ăn kinh doanh gặp cơ hội hợp tác làm ăn có lợi nên tiền bạc dư dôi, có thêm nguồn vốn để mở rộng đầu tư hoặc tham gia vào lĩnh vực mới.

Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, con giáp này có vận may về tài lộc, dự là cả tháng mới của bạn sẽ khá dư dả đây. Công việc ở thời điểm này cũng đạt nhiều bước tiến khả quan. Đường công danh của con giáp này đang rộng mở, có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn, tương lai phía trước vẫn còn rất nhiều may mắn đang chờ đón bản mệnh.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.