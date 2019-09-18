Phụ nữ tuổi này cả đời được hưởng vinh hoa phú quý, sinh tài phát lộc

Tâm linh - Tử vi 18/09/2019 12:32

Trời sinh phụ nữ thuộc top con giáp giàu có này được trời ban nhiều phúc lành, cả đời không cần lo nghĩ chuyện tiền nong.

Càng về hậu vận những con giáp giàu có này càng sinh tài phát lộc, tha hồ tận hưởng cuộc sống đủ đầy, bạc tiền dư dả khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

con giap giau co 1
Sau ngưỡng 35 Mùi sẽ trở thành con giáp giàu có sung túc, của nả chất đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sách tử vi con giáp có nói, Mùi là người sống tình cảm, chân thành và biết cách đối nhân xử thế nên được nhiều người quý mến, thương yêu. Trong công việc, con giáp này cẩn thận, tỉ mỉ và dám đột phá nên nhanh chóng gặt hái được những thành tựu đáng ngưỡng mộ ngay từ thuở độc thân.

Mùi hãy yên tâm, dù cuộc đời có sóng gió gian truân đến mấy thì sau ngưỡng 35 bạn cũng trở thành con giáp giàu sang sung túc, của nả chất đầy nhà. Càng về hậu vận Mùi càng vượng vận tài lộc, may mắn thăng hoa.

con giap giau co 2
Nhìn xa trông rộng, nắm bắt thời cơ nên chẳng cần dựa dẫm vào bất cứ ai con giáp may mắn này cũng giàu sang phú quý, kiếm được bộn tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu sống điềm đạm, hiền lành lại thiện lương và có mục đích sống rõ ràng. Họ sống và làm việc có kế hoạch, không ngừng đặt ra những mục tiêu để phấn đấu. Nhìn xa trông rộng, nắm bắt thời cơ nên chẳng cần dựa dẫm vào bất cứ ai con giáp may mắn này cũng giàu sang phú quý, kiếm được bộn tiền.

Sau khi kết hôn, Sửu sẽ là con giáp vượng phu ích tử bậc nhất. Giúp chồng làm nên nghiệp lớn, nuôi dạy con cái thành tài và sở hữu cuộc hôn nhân hạnh phúc.

con giap giau co 3
 Càng nhiều tuổi Mão càng phát tài phát lộc, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cả đời Mão đều có thần may mắn theo chân, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Thế nên, dù không được sinh ra trong gia đình giàu có, không có ai đỡ đần thì con giáp bản lĩnh này vẫn có thừa khả năng hút cạn lộc trời, gom hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Tử vi học có nói, từ trung vận trở đi Mão sẽ có cơ hội đổi đời ngoạn mục, khổ mấy cũng thành đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền. Càng nhiều tuổi Mão càng phát tài phát lộc, muốn nghèo cũng không được.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.

3 con giáp là con cưng của trời, hỷ sự ập vào nhà tới tấp, vinh hoa phú quý có đủ trong năm 2020

3 con giáp là con cưng của trời, hỷ sự ập vào nhà tới tấp, vinh hoa phú quý có đủ trong năm 2020

Trong năm 2020 tới, những con giáp giàu có này sẽ đổi đời ngoạn mục, không chỉ thăng hoa trong sự nghiệp mà tài vận cũng dồi dào thịnh vượng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu sang con giáp may mắn tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 15 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 45 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 45 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi