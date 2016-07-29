Phụ nữ tránh xa những người đàn ông thế này nếu không muốn cưới phải chồng keo kiệt, tính toán

Đàn ông có tướng mũi này thường rất có tham vọng tiền tài, vì vậy mà làm gì cũng sẽ nghĩ đến lợi ích cá nhân đầu tiên. Nhưng bạn sẽ khó nhận ra điều này nếu chỉ tiếp xúc vài lần với họ.

Những người này không sáng suốt tring suy nghĩ do tham vọng quá nhiều, không nghĩ đến hậu quả nên dễ dẫn đến thất bại.

Họ còn là người rất hơn thua với người khác. Họ chẳng bao giờ phóng khoáng chi tiêu lấy lòng phái đẹp.

Môi cực mỏng

Theo nhân tướng học, phần lớn những người sở hữu đôi môi này rất bạc tình, dù đó là người thân của họ.

Họ có thể trở mạnh tàn nhẫn dù đối phương là bất cứ ai.

Lỗ mũi hẹp

Chủ nhân là người hướng nội. Tính tình họ rất chi ly và hay nghi ngờ. Họ rất xem trọng tiền bạc. Và hay “chuyện bé xé ra to” khi gặp vấn đề.

Mắt nhỏ

Đây là những người có tính toán chi ly, rất keo kiệt, bủn xỉn

Khuôn mặt dữ tợn, nham hiểm

Những người này thường gây ấn tượng không tốt cho người đối diện. Nhìn họ có vẻ hung dữ, nham hiểm .

Họ rất nóng tính, dễ cáu nên làm việc bất cẩn. Và rất dễ hỏng việc do làm theo cảm tính quá nhiều. Họ dễ dàng nóng giận, trút khó chịu lên người khác

Răng nhỏ và khít

Những người này rất xem trọng tiền tài, có khả năng quản lý tiền bạc tốt, nên trở nên rất chi ly, keo kiệt với người khác