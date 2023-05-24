Phụ nữ sở hữu 3 dấu hiệu tướng mạo sau đảm bảo tương lai giàu sang phú quý, rinh lộc về nhà, ngồi không hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 24/05/2023 05:55

Phụ nữ sở hữu 3 tướng mạo sau đây sẽ hưởng phú quý sang giàu, đời không khổ cực.

1. Mũi cao, cánh mũi đầy

Tướng phụ nữ giàu sang là người phụ nữ có mũi cao, sơn căn dày, hơn nữa cánh mũi lại tròn đầy là diện tướng tốt trong tướng học. Người đàn ông lấy được người phụ nữ có tướng mũi như vậy có khí chất cao quý, cho dù học hành không tốt, và cũng không phải là người xuất sắc. Lấy được người phụ nữ này làm vợ sẽ có nhiều may mắn trong đời.

Một cánh mũi tròn và đầy cho thấy rằng người đó có khả năng tương tác xã hội tốt, thành công sớm trong cuộc sống và có kỹ năng quản lý tài chính. Trái lại, mũi mảnh mai cho thấy khả năng tích lũy tài sản kém và thiếu ý tưởng quản lý tiền bạc.

Nếu có nốt ruồi trên cánh mũi, có thể cho thấy khả năng tài chính cá nhân suy giảm, đặc biệt là ở độ tuổi 49 và 50. Những người này có thể có tiền sử bệnh đường tiêu hóa trong quá khứ.

Phụ nữ sở hữu 3 dấu hiệu tướng mạo sau đảm bảo tương lai giàu sang phú quý, rinh lộc về nhà, ngồi không hưởng phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Dái tai to và hơi xệ xuống

Nhiều người thường nói rằng phúc lộc trong đời người thường được thể hiện rõ nhất trên dái tai của người đó. Nếu dái tai dày, đây là người biết lắng nghe, sẵn sàng tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác để tiến bộ hơn nên tương lai của người này khá sáng lạn.

Nếu dái tai to và hơi xệ xuống thì đây chính là tướng tai phú quý vì người sở hữu tướng tai này thường rất dư giả về tiền bạc. Họ là những người nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt, biết nắm bắt cơ hội kiếm tiền nên nếu kinh doanh thì chỉ có tiền đẻ ra tiền, ít khi tính toán nhầm lẫn. Về tính cách, người sở hữu tướng tai này thường có tâm địa lương thiện, lạc quan nên dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, họ đều có thể tự tìm được lối đi cho riêng mình.

Dái tai trong tướng học biểu thị cho Phúc lộc trong đời người đó. Nếu dái tai dày, đây là người biết lắng nghe, sẵn sàng tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác để tiến bộ hơn. Vì vậy tương lai của họ khá sáng lạn.

3. Mắt to, mày dài, lông mi cong

Phụ nữ sở hữu 3 dấu hiệu tướng mạo sau đảm bảo tương lai giàu sang phú quý, rinh lộc về nhà, ngồi không hưởng phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Những người phụ nữ sở hữu đôi mắt to, mày dài, lông mi cong thường có ý chí kiên trì, quyết tâm theo đuổi mục tiêu khi đi xác định. Bên cạnh đó, đôi mắt to khiến khuôn mặt của họ có thần hơn. Nhiều người đàn ông bị thu hút bởi những cô nàng có đôi mắt to tròn, lông mi cong. Đương nhiên, trong số đó có cả những chàng công tử nhà giàu. Do đó, những người phụ nữ có mắt to, lông mi cong, mày dài theo quan niệm dân gian là có tướng giàu sang, phú quý. 

Người chân mày dài mà mắt đẹp, ánh mắt có thần, lòng đen, trắng phân minh thì thuộc kiểu người trước khi làm việc gì đều lên kế hoạch chi tiết, rõ ràng, không bao giờ để mình rơi vào tình cảnh nước đến chân mới nhảy. Người này quảng giao, mang lại lợi ích cho nhiều người, thực hiện được các ý tưởng của mình, đa phần sẽ thành công trong nhiều lĩnh vực, tuổi trung niên hạnh phúc và sung túc.

Đặc biệt, trường hợp lông mày nhập mai tóc (lông mày dài chạm đến tóc mai ở vùng 2 bên thái dương) thì người này có số quý hiển, giàu sang phú quý.

*Bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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