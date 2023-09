Phụ nữ sinh tháng này TRAI THEO ĐUỔI NƯỜM NƯỢP, ĐÀO HOA HẾT PHẦN THIÊN HẠ trong năm 2018

Đây là những cung hoàng đạo nữ đào hoa, được trai theo đuổi nườm nượp trong năm 2018!

Song Tử (22/5 – 21/6)

Đây là cung hoàng đạo nữ đào hoa nhất trong 12 cung hoàng đạo. Họ giỏi ăn nói, luôn có thể bắt chuyện với bất cứ ai, gây ấn tượng mạnh với đối phương ngay từ lần đầu gặp mặt. 2018 là năm đào hoa rực rỡ với cung hoàng đạo nữ này. Họ đi đến đâu cũng là tâm điểm, đàn ông gặp họ đều khó rời mắt. Chính sự phóng khoáng, sáng tạo của họ khiến đàn ông luôn say mê, phải theo đuổi cho bằng được.

Đây là cung hoàng đạo nữ đào hoa nhất trong 12 cung hoàng đạo - Ảnh minh họa: Internet

Thiên Bình (24/9 – 23/10)

Thiên Bình là cung hoàng đạo luôn không ngớt đàn ông theo đuổi, vì họ có bề ngoài nổi bật, lại khéo ăn nói. Họ có bề ngoài thu hút ánh nhìn, lại có nét duyên ngầm khiến người đối diện khó lòng rời mắt được. Họ còn rất thân thiện, sẵn sàng chia sẻ cùng người khác. Đây là lý do Thiên Bình luôn được chú ý, khiến đàn ông say mê, một lần gặp mà khó quên mãi về sau. Ở bên họ, đàn ông luôn có cảm giác hứng thú, muốn chinh phục cho bằng được.

Ở bên họ, đàn ông luôn có cảm giác hứng thú, muốn chinh phục cho bằng được - Ảnh minh họa: Internet

Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Nhân Mã ham chơi, có phần không chính chắn trong tình cảm, hay biến tình yêu thành một trò chơi. Nhân Mã được biết đến với sự trẻ con, vô tư vô lo, lại phóng khoáng trong cách nói chuyện nên luôn khiến người khác vui vẻ. Do đó, nếu yêu cung hoàng đạo này, đối phương sẽ luôn thấy tự do. 2018 là năm Nhân Mã được nhiều người trồng cây si nhất. Ở bên họ, đối phương luôn thấy hào hứng muốn khám phà, từ đó mà say mê khó rời.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

