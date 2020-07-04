Phụ nữ sinh ngày này càng già càng có giá, sau 38 tuổi thu hút đàn ông, lôi kéo tài lộc về nhà

Tâm linh - Tử vi 04/07/2020 05:34

Có những người phụ nữ càng già càng có giá. Theo tử vi ngày sinh, phụ nữ sinh vào ngày này càng lớn tuổi càng hút đàn ông, càng lôi tiền bạc, phú quý về nhà.

Phụ nữ giữ được sắc đẹp theo năm tháng chính là vì được phúc đức trời ban. Theo tử vi ngày sinh, phụ nữ sinh vào những ngày này chính là kiểu người như thế. Họ càng lớn tuổi càng hấp dẫn, thu hút cả đàn ông lẫn bạc tiền, phú quý.

Ngày 4 và 8 âm lịch

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Phụ nữ sinh vào 2 ngày 4 và 8 âm lịch thường bị thời gian lãng quên - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sinh vào 2 ngày 4 và 8 âm lịch thường bị thời gian lãng quên. Họ hầu như không phải lo về việc tuổi già sẽ đến nhanh. Đây là kiểu phụ nữ được trời ban phúc khí, thường có cuộc sống phú quý dồi dào. Theo tử vi học, phụ nữ sinh 2 ngày này thường có đầu óc nhanh nhạy, họ không sắc nước hương trời nhưng có nét duyên ngầm đặc biệt. Dù cuộc sống có nhiều khó khăn nhưng họ luôn có thể vượt qua.

Sau 38 tuổi, phụ nữ sinh vào 2 ngày 4 và 8 âm lịch thường khó già hơn người khác. Họ không chỉ thu hút đàn ông mà còn lôi kéo tài lộc, phú quý về nhà.

Ngày 12 và 20 âm lịch

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Theo tử vi ngày sinh, phụ nữ sinh vào 2 ngày này có tính tình ôn hòa, gặp nhiều vận may - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày sinh, phụ nữ sinh vào 2 ngày này có tính tình ôn hòa, gặp nhiều vận may. Trong đời sống hôn nhân, đây là những người vợ thông minh, biết nghĩ cho gia đình. Khi bạn bè đã có dấu hiệu già đi thì họ vẫn giữ được nét duyên dáng dù có 40 hay 50 tuổi.

Càng lớn tuổi, người phụ nữ này dù có gặp khó khăn vẫn giữ suy nghĩ lạc quan, vững vàng vượt qua khó khăn. Khi bước vào hậu vận, kiểu phụ nữ này vừa hạnh phúc bên chồng, vừa có cuộc sống đủ đầy.

Ngày 16 âm lịch

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16 âm lịch là ngày sinh phú quý - Ảnh minh họa: Internet

16 âm lịch là ngày sinh phú quý. Phụ nữ sinh vào ngày này thường trẻ mãi không già. Ngày 16 trăng Rằm hội tụ tinh túy trời cao, người sinh ngày này thường có cuộc sống về già yên bình, viên mãn. Đặc biệt, người sinh vào ngày này tính tình trầm ổn, suy nghĩ thấu đáo, tinh tế.

Khi vào tuổi trung niên, phụ nữ sinh vào ngày 16 âm lịch không phải lo gì về vật chất, luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Từ sau 38 tuổi, người phụ nữ này không chỉ vẫn trẻ trung mà còn thu hút tài lộc, vận may tìm đến.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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