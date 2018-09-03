Phát hờn với 3 con giáp vận đỏ như son, tiền tài rực rỡ, công danh thăng tiến vùn vụt trong tháng 9/2018

Tâm linh - Tử vi 03/09/2018 11:21

Chỉ cần bước chân vào tháng 9 những con giáp sau sẽ tha hồ hốt bạc, sự nghiệp thăng tiến không phanh khiến ai cũng hờn ghen.

Được nhiều người kiêng nể, thành công vang dội khiến 3 con giáp sau trở thành trung tâm của vũ trụ, giàu có chỉ sau một đêm.

Phát hờn với 3 con giáp vận đỏ như son, tiền tài rực rỡ, công danh thăng tiến vùn vụt trong tháng 9/2018 - Ảnh 1
Không chỉ tháng 9, từ đây đến cuối năm Tỵ chỉ việc nằm ngửa mà ăn, công thành danh toại - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Tỵ

Theo thuyết tử vi tướng số, trong tháng 9/2018 Tỵ sẽ là con giáp may mắn bậc nhất, làm đâu thắng đó. Ngoài được cất nhắc thăng chức, Tỵ còn kiếm được bộn tiền từ nghề tay trái. Từ cấp trên, đồng nghiệp cho đến đối thủ cạnh tranh cũng phải ngửa nón thán phục.

Không chỉ tháng 9, từ đây đến cuối năm Tỵ chỉ việc nằm ngửa mà ăn, công thành danh toại. Gia đạo của Tỵ cũng ấm êm thịnh vượng, hạnh phúc viên mãn hơn bao giờ hết.

Phát hờn với 3 con giáp vận đỏ như son, tiền tài rực rỡ, công danh thăng tiến vùn vụt trong tháng 9/2018 - Ảnh 2
Được bảo bọc chở che nên Tý không chỉ xóa bỏ được tất tần tật các khoản nợ mà còn khiến thu nhập tăng theo cấp số nhân - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Tý

Nhờ được quý nhân nâng đỡ, bề trên nuông chiều nên vận may sẽ ập xuống đời Tý ào ào như thác đổ trong tháng 9 này. Tý may mắn đến mức vận xui dù muốn cũng không thể gây hại cho họ, người xấu dù muốn “thọc gậy bánh xe” cũng vô ích.

Được bảo bọc chở che nên Tý không chỉ xóa bỏ được tất tần tật các khoản nợ mà còn khiến thu nhập tăng theo cấp số nhân. Hãy yên tâm, từ đây đến cuối tháng bạn sẽ liên tục nhận được tin nhắn thông báo số dư tài khoản được cộng thêm liên tục.

Phát hờn với 3 con giáp vận đỏ như son, tiền tài rực rỡ, công danh thăng tiến vùn vụt trong tháng 9/2018 - Ảnh 3
Dù gặp phải vận hạn lớn đến mức nào Hợi cũng bình yên vô sự, thêm phúc thêm phần, giàu sang một đời - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Hợi

Hợi là con giáp sinh ra đã mang mệnh phú quý, cả đời được sống trong nhung lụa, sung sướng hết phần thiên hạ. Dù gặp phải vận hạn lớn đến mức nào Hợi cũng bình yên vô sự, thêm phúc thêm phần, giàu sang một đời.

Ngoài vận tài lộc hưng thịnh, vận tình duyên của Hợi cũng đỏ như son trong tháng 9 này. Họ và một nửa của mình sẽ tha hồ tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc ngất ngây với chuyến du lịch vô cùng lãng mạn, ấm áp.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp sướng hơn tiên, chỉ việc nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi tiền cũng ùn ùn bay vào túi trong tháng 9

3 con giáp sướng hơn tiên, chỉ việc nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi tiền cũng ùn ùn bay vào túi trong tháng 9

Bước sang tháng 9, vận may sẽ ập xuống đầu lộp độp khiến 3 con giáp này dù chẳng muốn cũng phải hốt hết tiền hốt bạc trong thiên hạ về nhà mình.

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