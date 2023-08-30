Phải qua ngày Lễ Vu Lan, 3 con giáp rước lộc về nhà, gánh vàng mỏi lưng, gom góp vận may khắp chốn, cuộc sống thăng hoa rõ rệt

Tâm linh - Tử vi 30/08/2023 20:33

Qua ngày Lễ Vu Lan tuy có nhiều khó khăn thử thách nhưng 3 con giáp sau đây sẽ có vận may lội ngược dòng. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!

Tuổi Mùi

Bước qua ngày Lễ Vu Lan, người tuổi Mùi có tài lộc vượng. Sự nghiệp của họ cũng có nhiều biến động theo chiều hướng tích cực. Là người tận tâm, tận lực với công việc, con giáp này có thể được giao những trọng trách, nhiệm vụ quan trọng. Đây cũng là cơ hội tốt để con giáp này thăng tiến trong sự nghiệp. Từ giai đoạn này trở đi, cuộc sống của họ sẽ dần cải thiện.

Không chỉ vậy, tuổi Mùi được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay. Đầu tháng mọi khó khăn đều được giải quyết, công việc cũng dần ổn định, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái đến vài năm sau.

Phải qua ngày Lễ Vu Lan, 3 con giáp rước lộc về nhà, gánh vàng mỏi lưng, gom góp vận may khắp chốn, cuộc sống thăng hoa rõ rệt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người sinh năm Thân thường sở hữu tính cách dễ gần, lạc quan và yêu đời. Họ có một trái tim nhân hậu, hay giúp đỡ người khác. Trong công việc cũng như cuộc sống, con giáp này luôn tin rằng với sự nỗ lực bền bỉ của bản thân, họ sẽ đạt được thành công đúng như mong đợi. Người tuổi Thân thích nghi rất tốt với mọi hoàn cảnh và luôn nỗ lực vươn lên.

Qua ngày Lễ Vu Lan, người tuổi Thân được dự đoán sẽ không gặp điềm xui mà ngược lại còn gặp nhiều may mắn. Trong thời gian qua, họ đã làm việc chăm chỉ, có những cải tiến, sáng tạo trong công việc nên được cấp trên khen thưởng. Người làm kinh doanh buôn bán thì có nhiều cơ hội tiếp cận khách hàng, doanh số nhờ đó cũng tăng lên. Con giáp này làm ăn buôn bán có tài, có tâm nên được nhiều khách hàng ủng hộ.

Phải qua ngày Lễ Vu Lan, 3 con giáp rước lộc về nhà, gánh vàng mỏi lưng, gom góp vận may khắp chốn, cuộc sống thăng hoa rõ rệt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thực tế, những người tuổi Sửu rất hào phóng và tốt bụng. Trong cuộc sống, họ luôn chân thành và có trách nhiệm. Người tuổi này rất yêu gia đình, họ coi gia đình là nguồn động lực lớn lao để họ phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống. Bước qua ngày Lễ Vu Lan, người tuổi Sửu sẽ có tài vận vượng. Họ được quý nhân giúp đỡ, tạo điều kiện để phát triển khả năng.

Từ giai đoạn này trở đi, con giáp tuổi Sửu cần phải chớp lấy thời cơ, nắm bắt mọi cơ hội thì sẽ đạt được những thành tựu như mong đợi. Đây cũng là thời điểm tốt để họ tìm kiếm công việc, hướng kinh doanh mới hoặc đầu tư vào lĩnh vực mà họ am hiểu. Nỗ lực hết mình trong công việc, con giáp này sẽ thu về thành quả xứng đáng. Nếu vẫn giữ được sự tự tin và bản lĩnh vốn có, chắc chắn tuổi Sửu sẽ gặt hái được nhiều thành công, việc có được cuộc sống thăng hoa và xây dựng gia đình hưng thịnh chỉ trong tầm tay.

Phải qua ngày Lễ Vu Lan, 3 con giáp rước lộc về nhà, gánh vàng mỏi lưng, gom góp vận may khắp chốn, cuộc sống thăng hoa rõ rệt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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