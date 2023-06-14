Nửa cuối tháng 6 ảm đạm, những con giáp xui xẻo chớ cả tin mà mất cả chì lẫn chài, tiền bạc 'không cánh mà bay'

Tâm linh - Tử vi 14/06/2023 06:27

Nếu là một trong những con giáp xui xẻo trong tuần mới do tai ương dồn dập, bạn càng cần phải cố gắng hết sức mình để vượt qua những khó khăn do cuộc sống mang lại.

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo, nửa cuối tháng 6, hung vận của người tuổi Dậu lấn át cát vận khiến bản mệnh dễ gặp nhiều điều xui xẻo xảy tới. Một vài việc không đúng như dự định ban đầu khiến bạn bị bất ngờ, lúng túng và mất bình tĩnh. Điều này khiến bạn khó kiểm soát vấn đề, do đó hãy cố gắng tỉnh táo mới có thể giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Con giáp này có thể sẽ bị đối thủ chơi xấu gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy bản mệnh cần phải hết sức thận trọng trước khi đưa ra quyết định. Đường tài lộc cũng không được lý tưởng, người tuổi này có thể sẽ gặp họa vì sự cả tin của mình. Cũng bởi quá nhẹ dạ, trao niềm tin sai chỗ mà bạn có nguy cơ mất cả chì lẫn chài. Bản mệnh vô cùng muộn phiền vì không những mất tiền mà tình cảm cũng đổ vỡ, đây quả là bài học đắt giá dành cho bạn.

Nửa cuối tháng 6 ảm đạm, những con giáp xui xẻo chớ cả tin mà mất cả chì lẫn chài, tiền bạc 'không cánh mà bay' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Cũng là một trong những con giáp xui xẻo vào nửa cuối tháng 6 này, tuổi Sửu được nhắc nhở cần thận trọng kẻo chuyện xấu kéo tới dồn dập. Vận trình tiềm ẩn nhiều mối hung hiểm mà bạn không thể lường trước hết mối nguy. Nếu đã không thể phòng tránh ngay từ đầu, bạn nên cố gắng giữ sự bình tĩnh để có thể sáng suốt đương đầu với mọi rắc rối.

Các mối quan hệ xã giao của Sửu trong ngày này cũng chưa thực sự suôn sẻ như ý muốn. Có thể bạn có lòng tốt quan tâm và nhắc nhở người khác, nhưng đồng nghiệp lại hiểu sai và cho rằng bạn đang cố lên mặt dạy đời. Chính điều này khiến đôi bên có hiểu lầm, không khí trở nên căng thẳng.

Nửa cuối tháng 6 ảm đạm, những con giáp xui xẻo chớ cả tin mà mất cả chì lẫn chài, tiền bạc 'không cánh mà bay' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận xui ập tới khiến người tuổi Dần phải rất vất vả để xoay sở vào nửa cuối tháng 6 này. Điềm báo tử vi cho thấy con giáp này gặp nhiều vấn đề rắc rối về tài chính do bị tác động bởi hung tinh. Theo đó, tuổi Dần chẳng những gặp khó khăn trong việc tìm cách cải thiện thu nhập mà còn dễ thất thoát một khoản không nhỏ do đặt niềm tin sai chỗ. Bạn quá dễ tin tưởng người khác mà không kiểm chứng thông tin nên bị lừa gạt là điều dễ hiểu.

Con giáp này cần xem xét lại các mối quan hệ của mình, đừng dễ dàng trở nên thân thiết với những người mà chưa thực sự biết họ có đáng để tin tưởng hay không. Đồng thời bạn cũng cần đề phòng tiểu nhân quấy phá, đừng vội tin vào những hứa hẹn phù phiếm, viển vông.

Nửa cuối tháng 6 ảm đạm, những con giáp xui xẻo chớ cả tin mà mất cả chì lẫn chài, tiền bạc 'không cánh mà bay' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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