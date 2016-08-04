Những phụ nữ này càng lớn tuổi càng quyến rũ “chết người”

Tâm linh - Tử vi 04/08/2016 20:39

Dù không thể níu kéo được thanh xuân đã qua nhưng 3 chòm sao này vẫn có sức hấp dẫn, quyến rũ khiến cho người khác phải không thể chối từ. Hãy cùng xem đó là những cung hoàng đạo nào nhé!

Thiên Bình (23/9 - 23/10)

Những phụ nữ này càng lớn tuổi càng quyến rũ “chết người” - Ảnh 1

Thiên Bình vốn rất thanh tao, nét đẹp duyên dáng luôn khiến phái mạnh đổ gục. Vẻ tao nhã này qua năm tháng lại càng rõ nét, trở thành nét quyến rũ đặc biệt của phụ nữ từng trải. Họ có nội tâm vững vàng, nét quyền quý cao sang luôn khiến đàn ông “chết mê chết mệt”

Họ cũng là người rất biết cách làm đẹp, chăm sóc cho bản thân, vì vậy mà luôn giữ được vẻ tươi tắn, trẻ trung xinh đẹp

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Những phụ nữ này càng lớn tuổi càng quyến rũ “chết người” - Ảnh 2

Những cô nàng Song Ngư rất dễ thương và ngọt ngào. Càng lớn tuổi, họ sẽ càng mang nét đẹp mặn mà đậm đà. Ở họ sẽ vẫn có nét đáng yêu mơ mộng của tuổi trẻ nhưng đã có sự trưởng thành, độc lập của phụ nữ từng trải.  Vừa tươi trẻ lại kiên định vững vàng. Đó là nét cuốn hút rất đặc biệt của các cô gái Song Ngư

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Những phụ nữ này càng lớn tuổi càng quyến rũ “chết người” - Ảnh 3

Những cô nàng Nhân Mã luôn có thể giữ được vẻ trẻ trung, thoải mái và thân thiện dù có bao nhiêu tuổi. Đây là nét đẹp của khí chất, thần thái và lòng dạ của họ. Càng trưởng thành, họ sẽ càng rất tự tin, tươi trẻ và đầy vẻ thu hút. Dù có bao nhiêu năm trôi qua, ở họ vẫn toát lên vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ rất tiêng

Ở họ còn là sự thu hút của đầu óc thú vị, với những câu chuyện, kiến thức luôn rất mới mẻ, đem đến cho người đối diện sự tích cực, tươi trẻ thoải mái

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