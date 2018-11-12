Những nàng giáp trông chẳng có gì mà lại là ‘cực phẩm’, đàn ông không giữ mất đừng tìm!

Đây là những nàng giáp trông có vẻ bình thường nhưng lại khiến đàn ông nghiện không dứt, lỡ làm mất là hối hận cả đời!
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Tuổi Hợi
Phụ nữ tuổi Hợi phóng khoáng, hòa nhã. Với sức hút tiềm ẩn, họ luôn khiến đàn ông say mê. Những nàng độc thân thường được rất nhiều người theo đuổi. Với ai đã có gia đình, họ là hình mẫu mà đàn ông muốn lấy làm vợ. Phụ nữ tuổi Hợi tích cực lạc quan, thông minh giỏi giang. Dù nhìn không có gì đặc biệt nhưng một khi tiếp xúc sẽ khiến người đối diện khó rời mắt.
Tuổi Tý
Phụ nữ tuổi Tý trầm tính, thích sự yên ổn. Họ phần lớn là người quyến rũ, dù bề ngoài có phần yếu đuối nhưng nội tâm lại mạnh mẽ kiên cường. Trong chuyện tình cảm, họ chung thủy, yêu ai là hết lòng hết dạ. Cũng vì tính cách này mà họ luôn thu hút trong mắt đàn ông. Và dù trong lĩnh vực nào, ở nàng giáp này luôn tỏa ra năng lượng nhiệt huyết. Họ giỏi giang và có thể giúp người khác thăng tiến. Vì vậy, có được nàng giáp tuổi Tý bên cạnh, đàn ông như “vớ” được vàng.
Tuổi Thân
Phụ nữ tuổi Thân chu đáo, ân cần, một khi yêu sẽ luôn cố gắng bảo vệ tình yêu của mình. Họ là người nhẹ nhàng, đàn ông luôn muốn bảo vệ sự mỏng manh của họ. Với người mình yêu, nàng giáp này luôn quan tâm chu đáo, lại rất hài hước đem đến niềm vui cho đối phương. Có nàng giáp tuổi Thân bên cạnh, đàn ông không bao giờ thấy nhàm chán. Không những vậy, phụ nữ tuổi thân còn đảm đang, biết lo vun vén chu toàn cuộc sống tinh thần. Đàn ông cưới được con giáp này thì đúng là may mắn, nhất định phải giữ thật chặt!
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.