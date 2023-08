Những con giáp may mắn được quý nhân tặng ngay bao tiền vào đúng buổi tối Thứ 3 ngày 28/2: May mắn hội tụ, vận đỏ ngút trời, thu tiền thu bạc nặng trĩu hai tay

Từ khung giờ này, đối với người tuổi Sửu, vận may triệu tập, quý nhân lên như mây, Thần Tài phù hộ, tài lộc lại đến, tiền bạc rủng rỉnh. Về tài lộc, có vận may nhỏ, vận may lớn đắp lên, ngày càng sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, từ khung giờ này, tuổi Sửu sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời có một không hai. Ngày trước khó khăn thế nào không biết nhưng vào thời điểm này, tuổi Sửu sẽ có vận may lội ngược dòng, ước mơ xây dựng cuộc sống sung túc vạn người mê đã đến lúc trở thành hiện thực. Người tuổi Sửu vốn lanh lợi và luôn biết nắm bắt thời cơ tốt, vì vậy họ sẽ tìm được hướng đi cho mình và có thể từ nghèo thành giàu trong một đêm.