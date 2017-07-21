Nhìn vị trí nốt ruồi biết ngay đường tình duyên lận đận, thậm chí qua nhiều lần đò

Tâm linh - Tử vi 21/07/2017 15:22

Theo nhân tướng học, có thể từ vị trí nốt ruồi để biết được con đường tình duyên của một người có suôn sẻ, hạnh phúc hay phải trải qua "nhiều lần đò".

Ai cũng mong muốn con đường tình duyên của mình được thuận lợi và suôn sẻ. Tuy nhiên, theo nhân tướng học, những người có nốt ruồi nằm ở một trong ba vị trí sau sẽ gặp nhiều lận đận trong tình yêu, thậm chí "qua nhiều lần đò".

Vị trí lòng trắng mắt

Nếu trên lòng trắng mắt có một nốt ruồi thì bạn sẽ gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình duyên. Dù tình yêu đã trải qua nhiều thử thách và cuối cùng tiến đến kết quả cuối cùng là hôn nhân nhưng tình cảm vợ chồng sẽ ngày càng nguội lạnh theo thời gian.

xem bói nốt ruồi ở tròng mắt
Người có nốt ruồi ở lòng trắng mắt thường chọn người yêu hay bạn đời không chính xác nên hôn nhân dễ đổ vỡ - Ảnh: Internet

Bởi vì theo nhân tướng học, người có nốt ruồi ở lòng trắng mắt khi chọn người yêu hay bạn đời sẽ không được tinh tường và chính xác. Họ thường dễ nhìn nhầm người và trao thân gửi phận nhầm đối tượng, cuối cùng khiến cả hai có cuộc hôn nhân không trọn vẹn phải đi đến đổ vỡ.

Vị trí nhân trung

Nốt ruồi xuất hiện ở vị trí nhân trung thể hiện đây là người có ham mê sắc dục. Trong tình yêu, họ quan trọng chuyện tình dục hơn là tình cảm, vì thế nếu đối phương không thỏa mãn được nhu cầu, sớm muộn chuyện tình này cũng sẽ chấm dứt.

Những người có nốt ruồi ở nhân trung thường quan trọng chuyện tình dục hơn là tình cảm nên dễ bị người khác dụ dỗ - Ảnh: Internet
Những người có nốt ruồi ở nhân trung thường quan trọng chuyện tình dục hơn là tình cảm nên dễ bị người khác dụ dỗ - Ảnh: Internet

Ngoài ra, người có nốt ruồi ở vị trí này rất dễ bị quyến rũ bởi người khác để thỏa mãn tiếng gọi của bản năng trong chuyện yêu đương. Vì thế, trong con đường tình duyên, họ thường khá lận đận và trải qua "nhiều lần đò" là điều khó tránh khỏi.

Vị trí giữa mắt và lông mày

Trong nhân tướng học, vị trí giữa mắt và lông mày được gọi là cung Điền Trạch, nếu có nốt ruồi ở đây có nghĩa cuộc sống tình cảm của người này khá rối rắm. Đây là những người đào hoa, thu hút người khác phái tuy nhiên lại không quyết đoán trong chuyện tình cảm, dễ yếu lòng.

Nốt ruồi ở vi trí cung Điền Trạch là người rất đào hoa và có đường tình duyên rối rắm - Ảnh: Internet
Nốt ruồi ở vi trí cung Điền Trạch là người rất đào hoa và có đường tình duyên rối rắm - Ảnh: Internet

Những người có nốt ruồi ở cung Điền Trạch, không bao giờ thiếu tình yêu và thường xuyên thay đổi người yêu.

Yêu cầu sự chung thủy từ những người này thường là điều rất khó, bởi họ không bao giờ cảm thấy đau khổ khi chia tay hay thiếu thốn tình cảm. Bởi vì xung quanh họ thường có rất nhiều sự lựa chọn khác.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

4 nàng giáp giàu tình cảm, sẵn sàng vì người yêu mà thay đổi bản thân

4 nàng giáp giàu tình cảm, sẵn sàng vì người yêu mà thay đổi bản thân

Không phải ai, đặc biệt là cánh chị em phụ nữ, cũng có thể thay đổi bản thân mình để làm đẹp lòng một người khác. Tuy nhiên, một khi đã yêu ai đó thật lòng, có những người phụ nữ sẽ sẵn sàng thay đổi bản thân để vun đắp cho tình cảm này trọn vẹn và bền vững hơn. Dưới đây là 4 nàng giáp được nhìn nhận là có sẵn thiên tính đó.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi nhìn vị trí nốt ruồi đoán tình duyên 3 vị trí nốt ruồi tình duyên lận đận

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 2 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 2 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay