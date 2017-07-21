Ai cũng mong muốn con đường tình duyên của mình được thuận lợi và suôn sẻ. Tuy nhiên, theo nhân tướng học, những người có nốt ruồi nằm ở một trong ba vị trí sau sẽ gặp nhiều lận đận trong tình yêu, thậm chí "qua nhiều lần đò".

Nếu trên lòng trắng mắt có một nốt ruồi thì bạn sẽ gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình duyên. Dù tình yêu đã trải qua nhiều thử thách và cuối cùng tiến đến kết quả cuối cùng là hôn nhân nhưng tình cảm vợ chồng sẽ ngày càng nguội lạnh theo thời gian.

Bởi vì theo nhân tướng học, người có nốt ruồi ở lòng trắng mắt khi chọn người yêu hay bạn đời sẽ không được tinh tường và chính xác. Họ thường dễ nhìn nhầm người và trao thân gửi phận nhầm đối tượng, cuối cùng khiến cả hai có cuộc hôn nhân không trọn vẹn phải đi đến đổ vỡ.

Vị trí nhân trung

Nốt ruồi xuất hiện ở vị trí nhân trung thể hiện đây là người có ham mê sắc dục. Trong tình yêu, họ quan trọng chuyện tình dục hơn là tình cảm, vì thế nếu đối phương không thỏa mãn được nhu cầu, sớm muộn chuyện tình này cũng sẽ chấm dứt.

Ngoài ra, người có nốt ruồi ở vị trí này rất dễ bị quyến rũ bởi người khác để thỏa mãn tiếng gọi của bản năng trong chuyện yêu đương. Vì thế, trong con đường tình duyên, họ thường khá lận đận và trải qua "nhiều lần đò" là điều khó tránh khỏi.

Vị trí giữa mắt và lông mày

Trong nhân tướng học, vị trí giữa mắt và lông mày được gọi là cung Điền Trạch, nếu có nốt ruồi ở đây có nghĩa cuộc sống tình cảm của người này khá rối rắm. Đây là những người đào hoa, thu hút người khác phái tuy nhiên lại không quyết đoán trong chuyện tình cảm, dễ yếu lòng.

Những người có nốt ruồi ở cung Điền Trạch, không bao giờ thiếu tình yêu và thường xuyên thay đổi người yêu.

Yêu cầu sự chung thủy từ những người này thường là điều rất khó, bởi họ không bao giờ cảm thấy đau khổ khi chia tay hay thiếu thốn tình cảm. Bởi vì xung quanh họ thường có rất nhiều sự lựa chọn khác.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.