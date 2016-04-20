Người tuổi Tý hợp với tuổi nào?

Tâm linh - Tử vi 20/04/2016 15:28

Theo các chuyên gia về phong thủy, người tuổi Tý thích đứng ngoài nhìn vào trong để học hỏi, ít nhất cũng được đôi ba điều hay. Tính tò mò có sẵn nên cũng thích thử thách để vươn lên. Không như vậy thì đâm ra chán nản. Tính tìm tòi mạo hiểm này tạo nhiều ưu điểm cho tuổi Tý, trong đó phải nói đến khả năng đấu trí nhạy bén. Bằng không thì quả là phí tài ba suất sắc của tuổi chuột .

Người tuổi Tý hợp với tuổi nào? - Ảnh 1

Lẹ lắm, thấy mồi là chuột không tha!

– Khôn ngoan lại nhanh trí. Tuổi Tý tận hưởng của dư thừa dù hư hỏng, tệ hại và lại rất rất mực hài lòng vềt? việc này. Tuổi này mê hương vị ngon ngọt và còn khoe ra cho mọi người biết nếu gặp dịp.

– Ngoài tật này ra, tuổi Tý chơi với ai cũng được và kết bè với nhiều bạn trung thành.

– Tuy bề ngoài cười cười nói nói ngọt ngào nhưng trong bụng thì không hiền gì.

– Muốn làm gì thì đã tính toán trước kỷ lưỡng, chỉ tội tính ham muốn làm ảnh hưởng trong lúc thực hành. Có lẻ vì vậy mà tuổi Chuột hay ra vẻ dễ thương và nài nỉ, trong bụng đã tính chuyện có lợi cho mình !

– Thích của “chùa” nhưng lại rất rộng rải với người cùng “loại” (ám chỉ bạn bè và người nhà tỏ ra trung thành).

– Người khác thoạt nhìn vào tuổi này thì nghĩ là người tính khí bất thường, miệng lưỡi, nhưng không phải là hạng tồi tệ.

– Ðấu khẩu là nghề của chàng hay nàng, khiến cho người chung quanh hoặc thương hoặc ghét tức khắc .

– Tuổi Tý thích đứng ngoài nhìn vào trong để học hỏi, ít nhất cũng được đôi ba điều hay. Tính tò mò có sẵn nên cũng thích thử thách để vươn lên. Không như vậy thì đâm chán nản. Tính tìm tòi mạo hiểm này tạo nhiều ưu điểm cho tuổi Tý, trong đó phải nói đến khả năng đấu trí nhạy bén. Bằng không thì quả là phí tài ba suất sắc của tuổi chuột .

– Tuổi Tý cần phải biết cung kính người khác. Tỏ ra tự giác, tự trọng và đừng đụng chạm người khác trong đời sống. Tuổi này mới hưởng hạnh phúc thật sự.

Tuổi Tý hợp tuổi gì?

Tam Hợp: Tuổi Tý hợp với tuổi Thìn (con Rồng) và tuổi Thân (con Khỉ).

Tứ Xung:Tuổi Tý khắc/kỵ tuổi Mão (con Mèo) , tuổi Ngọ (con Ngựa) và tuổi Dậu (con Gà).

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