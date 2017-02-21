Người có bàn tay thế này thì chỉ khi lấy chồng trễ mới mong hạnh phúc trọn đời

Nữ giới có đường tình duyên thế này thường gặp nhiều gian truân, trở ngại. Tất cả cũng vì họ quá yếu mềm và giàu lòng thứ tha. Họ yêu mãnh liệt, bỏ qua hết những điểm k hôn g tốt của đối phương. Chính điều này lại khiến đối phương không trân trọng tình cảm của họ, chỉ biết ỷ lại vào tình yêu của họ

Do đó, những người này sau khi đã trải qua những đau lòng vấp ngã, họ chín chắn và chững chạc hơn, Lúc này mới có thể dễ dàng tiến tới hôn nhân. Họ sẽ hiểu tình yêu chỉ có thể bền vững khi có sự vun đắp chân thành từ cả hai, chứ không phải chỉ từ một phía. Từ đó mà họ dễ dàng có cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn hơn

Vân tiền tài là đường nằm ngay khóe giữa ngón đeo nhẫn và ngón út. Người có vân tiền tài thường có số vượng phu, lấy chồng giàu sang. Họ không phải âu lo chuyện tiền tài, vật chất, vì đã có chồng đứng ra gánh vác chu toàn.

Nữ giới có nét này lấy chồng sớm hay trễ cũng chẳng phải lo lắng gì vì thế nào cũng sẽ lấy được chồng giỏi giang, biết lo lắng cho gia đình

Nốt ruồi trong lòng bàn tay

Chủ nhân của bàn tay thế này sẽ gặp nhiều may mắn tốt đẹp torng cuộc sống. Họ không những dồi dào tiền bạc, phúc đức mà còn dù có kết hôn trễ cũng lấy được tấm chồng tuyệt vời. Họ được ba mẹ chồng thương yêu, chồng lại rất mực chiều chuộng. Cuộc sống sau này hạnh phúc, sung túc đủ đầy.

Ngón tay cái mềm, dễ uốn cong

Những người này luôn muốn sống trong tình yêu và sự chiều chuộng. Điều này khiến người yêu của họ dễ đâm ra chán nản. Do đó, người này dễ gặp trở ngại, thăng trầm trong chuyện tình duyên. Và chỉ khi kết hôn muộn, khi đã đủ chính chắn và trưởng thành trong tính cách thì họ mới có một cái kết tốt đẹp đến trọn đời được

Đầu ngón út mềm

Chủ nhân là người thành thật, không hay để bụng nhưng lại dễ bị người khác lợi dung. Sau những đau lòng vì chuyện tình dang dở đã qua, họ mất lòng tin vào tình yêu. Do đó, nếu kết hôn sớm, hôn nhân dễ đứt gành giữa đường, khó bền lâu. Chỉ khi kết hôn muộn, khi đã đủ nghĩ suy, vững vàng, trưởng thành hơn từ những tổn thương, họ mới có một cái kết tình duyên đẹp đẽ cho mình

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