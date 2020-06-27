Ngay sau ngày 27/6/2020: 3 con giáp vận khí xông thiên, lương thưởng tăng vùn vụt, vàng đeo mỏi cổ

Tâm linh - Tử vi 27/06/2020 05:11

Ngay sau ngày 27/6/2020 những con giáp may mắn này sẽ uống cạn lộc trời, hút sạch vận may, làm ăn đại phát khiến ai cũng hờn. 

Nhờ được cát tinh soi chiếu, quý nhân đưa đường chỉ lối nên 3 con giáp may mắn này sẽ làm ăn suôn sẻ, tài vận bùng nổ, lương thưởng tăng vùn vụt.

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Thân sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tha hồ ăn sung mặc sướng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Ai cũng phải công nhận sự tài năng, khôn khéo và tinh thần ham học hỏi của người tuổi Thân. Nhờ chí thú làm ăn, dám nghĩ lớn nên chẳng cần cậy nhờ ai con giáp giàu sang này cũng kiếm được bộn tiền, sự nghiệp thăng tiến cực nhanh.

Nửa đầu năm không mấy suôn sẻ, thế nhưng từ ngày 27/6 đến cuối năm Canh Tý 2020 Thân sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tha hồ ăn sung mặc sướng.

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Con giáp này còn có cơ may trúng số phát tài, tiền của nối đuôi nhau chạy vào túi, muốn khổ cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có óc sáng tạo, biết tận dụng thế mạnh của mình để vươn lên trong sự nghiệp nên Ngọ được cấp trên cất nhắc, đối tác xem trọng. Thế nên, dù tay trắng lập nghiệp nhưng con giáp giàu có này vẫn có cuộc sống ấm êm viên mãn, sung túc đủ đầy.

Từ cuối tháng 6 trở đi, nhờ có thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân đưa đường chỉ lối nên Ngọ ắt đổi đời ngoạn mục. Hơn cả, con giáp này còn có cơ may trúng số phát tài, tiền của nối đuôi nhau chạy vào túi, muốn khổ cũng chẳng được.

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Không chỉ vận tài lộc, tình duyên của Mùi cũng viên mãn như ý. Họ và một nửa sẽ có chuyến du lịch đáng nhớ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn nhưng Mùi chưa bao giờ tự ti về xuất thân của mình. Họ có tầm nhìn xa trông rộng, có mắt nhìn người nên kẻ xấu dù muốn cũng chẳng thể hãm hại, chơi xấu. Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những mệt mỏi chán chường Mùi sẽ gặt hái thành công liên tục.

Tiền đổ về túi, quơ tay trái có lộc lá phủ phê, quơ tay phải phúc lộc tề tựu nên càng về cuối năm con giáp may mắn này càng đại phú đại quý. Không chỉ vận tài lộc, tình duyên của Mùi cũng viên mãn như ý. Họ và một nửa sẽ có chuyến du lịch đáng nhớ.

(*)Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!

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