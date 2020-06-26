4 vật ĐẠI KỴ gia chủ tuyệt đối không được NHÉT DƯỚI GẦM GIƯỜNG kẻo 'thần tài nổi giận', rút cạn vận may

Tâm linh - Tử vi 26/06/2020 11:30

Các chuyên gia chỉ rõ, nếu đặt những vật này dưới gầm giường gia chủ sẽ vô tình chọc giận thần tài, phạm phải đại kỵ phong thủy, giàu mấy cũng lâm vào cảnh trắng tay.

Dưới gầm giường không nên đặt những vật này nếu không gia chủ sẽ phạm phải đại kỵ phong thủy, liên tục gặp điều không may, bị thần tài “đòi lại” tất cả những gì đang có.

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Nếu đặt tiền dưới gầm giường sẽ khiến không khí gia đình rối ren, lục đục liên miên - Ảnh minh họa: Internet

1. Tiền

Rất nhiều người nghĩ rằng vì là nơi ít ai để ý, cũng không mấy ai nhìn thấy nên gầm giường là nơi kín đáo để cất giữ tiền bạc. Thế nhưng, đây lại là đại kỵ phong thủy, khiến cuộc sống của gia đình bị xáo trộn.

Bởi lẽ theo thuyết phong thủy phòng ngủ, gầm giường được xem là nơi để bồi đắp tình cảm gia đình. Nếu đặt tiền ở đây sẽ khiến không khí gia đình rối ren, lục đục liên miên, vợ chồng liên tục cãi nhau vì chuyện tiền bạc.

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Tốt nhất bạn hãy đặt quần áo bẩn càng tránh xa giường ngủ càng tốt để trường khí sẽ tràn vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

2. Quần áo bẩn

Quần áo bẩn sau khi cởi ra bạn nên cho vào sọt đựng riêng biệt và đặt ở khu giặt ủi, dù lười đến mấy cũng đừng nhét dưới gầm giường. Chẳng những bốc mùi khó chịu, gây ảnh hưởng đến sức khỏe quần áo bẩn còn khiến tâm trạng của bạn trở nên xấu đi.

Thế nên, tốt nhất bạn hãy đặt quần áo bẩn càng tránh xa giường ngủ càng tốt để trường khí sẽ tràn vào nhà, giúp gia chủ ăn nên làm ra.

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Nhét đồ cũ, đồ đã hỏng dưới gầm giường sẽ khiến vợ chồng mâu thuẫn bất hòa, tiền bạc thất thoát - Ảnh minh họa: Internet

3. Đồ đã hỏng, không dùng đến

Rất nhiều gia đình nghĩ rằng để đồ không dùng đến dưới gầm giường sẽ giúp tiết kiệm diện tích, giúp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp hơn. Thế nhưng, theo các chuyên gia thì đây là sai lầm tai hại trong phong thủy phòng ngủ.

Nhét đồ cũ, đồ đã hỏng dưới gầm giường sẽ khiến vợ chồng mâu thuẫn bất hòa, tiền bạc thất thoát. Vợ chồng dù yêu nhau dến mấy cũng tan đàn xẻ nghé, khó lòng bên nhau hạnh phúc trọn đời.

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Với sách cũ đã đọc hay đã học xong nếu không có chỗ để bạn có thể mang tặng - Ảnh minh họa: Internet

4. Sách

Tuyệt đối không được đặt sách dưới gầm giường kẻo ảnh hưởng đến con đường công danh, học tập của những thành viên khác trong gia đình.

Thế nên, với sách cũ đã đọc hay đã học xong nếu không có chỗ để bạn có thể mang tặng, hoặc xếp vào thùng và cất ở nơi khô thoáng.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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