Ngày cuối cùng tháng 4 âm lịch (30/4): Mở cửa nghênh đón Thần Tài, 3 con giáp nhận tiền bạc dồn dập, ẵm trọn vận vàng son

Tâm linh - Tử vi 17/06/2023 04:51

Tử vi cho biết, đúng ngày 30/4 âm lịch, có 3 con giáp may mắn gặt hái may mắn trong công việc, tài lộc.

Tuổi Mão

Đúng ngày 30/4 âm lịch, người tuổi Mão sẽ được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp bỗng chốc thăng hoa, tấn tới. Tuổi Mão chính là con giáp này làm đâu thắng đó, kinh doanh dễ dàng, kiếm tiền cực đỉnh.

Chưa hết, thời gian này, tuổi Mão còn có cơ hội tái ngộ với cố nhân năm xưa, nhận được sự hỗ trợ to lớn về kinh tế lẫn tinh thần. Con giáp này chỉ cần làm ăn thật chăm chỉ, tận dụng nắm bắt thời cơ trước mắt để thay đổi cuộc sống, càng ngày càng trở nên giàu có, khấm khá hơn.

Ngày cuối cùng tháng 4 âm lịch (30/4): Mở cửa nghênh đón Thần Tài, 3 con giáp nhận tiền bạc dồn dập, ẵm trọn vận vàng son - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ trời sinh đã thông minh, tinh nhanh hơn người. Trong cuộc sống họ luôn nỗ lực hết mình vì công việc. Con giáp này là người kiên định, khi đối diện với khó khăn thử thách vẫn luôn tìm mọi cách để chinh phục những thứ mình thích. Chính vì vậy, họ dễ dàng đạt được thành công.

Tử vi cho biết, người tuổi Tỵ chính là con giáp thăng quan phát tài trong ngày 30/4 âm lịch. Người tuổi Tỵ càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu sẽ phát tài bấy nhiêu. Đặc biệt, con giáp này không chỉ may mắn trong công danh, tiền bạc mà còn rất may mắn trong tình duyên.

Ngày cuối cùng tháng 4 âm lịch (30/4): Mở cửa nghênh đón Thần Tài, 3 con giáp nhận tiền bạc dồn dập, ẵm trọn vận vàng son - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi trong ngày 30/4 âm lịch, người tuổi Dần sẽ có cơ hội xoay chuyển vận mệnh, mở ra một tương lai tươi sáng, rộng mở riêng cho mình. Đây chính là con giáp may mắn này sẽ giã từ giai đoạn khó khăn chật vật trước đó, đón chào vô vàn phúc lộc, tiền tài.

Tuổi Dần sẽ liên tục trúng đậm nhiều bản hợp đồng lớn, chiến thắng được các đối thủ cạnh tranh và giành về những khoản lợi nhuận kếch xù. Con giáp sẽ có cơ hội thăng quan phát tài nếu biết tận dụng cơ hội để tạo tiền đề phát triển cho tương lai.

Ngày cuối cùng tháng 4 âm lịch (30/4): Mở cửa nghênh đón Thần Tài, 3 con giáp nhận tiền bạc dồn dập, ẵm trọn vận vàng son - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Những tháng cuối năm 2023, TOP 3 tuổi phất lên như vũ bão, tậu nhà biệt thự, sắm xe hơi dễ như trở bàn tay, giàu có nứt vách

Những tháng cuối năm 2023, TOP 3 tuổi phất lên như vũ bão, tậu nhà biệt thự, sắm xe hơi dễ như trở bàn tay, giàu có nứt vách

Bước sang những tháng cuối năm 2023, có 4 con giáp may mắn bất ngờ, đổi vận giàu có, tậu nhà lầu xe hơi đơn giản.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 30/4 âm lịch tử vi hôm nay tử vi cuối tháng 4 âm lịch tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 23 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'