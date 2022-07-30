Ngay 2 ngày đầu tuần (1/8 - 2/8), 3 con giáp được ngọc hoàng độ mạng, sự nghiệp cất cánh, tài lộc trải dài ngút tận trời xanh

Tâm linh - Tử vi 30/07/2022 18:25

Tử vi dự đoán, trong 2 ngày đầu tuần, 3 con giáp này sẽ giàu có bất ngờ, tài vận nở hoa, cuộc sống an nhàn viên mãn.

Tuổi Thân

Tuổi Thân có vận phú quý vô cùng thịnh vượng, giàu sang không tưởng trong 2 ngày đầu tuần. Dẫu hiện tại đang khổ cực, nghèo hèn bao nhiêu họ vẫn có cơ hội đổi đời ngoạn mục, giàu bất ngờ chỉ sau một đêm.

Vận may trời cho giúp mọi kế hoạch đầu tư, mọi quyết định kinh doanh đều mang về cho con giáp này nguồn lợi nhuận khổng lồ, tiền chất chật nhà. Thân may mắn đến mức có thể trúng thưởng ở những trò may mắn, thậm chí trúng số độc đắc.

Ngay 2 ngày đầu tuần (1/8 - 2/8), 3 con giáp được ngọc hoàng độ mạng, sự nghiệp cất cánh, tài lộc trải dài ngút tận trời xanh - Ảnh 1
Tuổi Thân có vận phú quý vô cùng thịnh vượng, giàu sang không tưởng trong 2 ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi bẩm sinh đã mang nhiều “Phúc Khí”, nhưng thời gian trước đây vận thế của con giáp này này không tốt nên cuộc sống gặp nhiều áp lực. Trong 2 ngày đầu tuần mới, tuổi Hợi hãy tận dụng triệt để phúc phần của mình để kiếm được càng nhiều tiền càng tốt.

Thời gian này, cung mệnh xuất hiện cục diện “Hợi Thủy Nhập Thủy Khố” mà thủy khố tức là Tài khố nên thu nhập không ngừng gia tăng. Người tuổi Hợi có làm việc gì cũng kiếm ra tiền. Thu nhập kiếm được có thể bằng mấy tháng cố gắng làm việc.

Ngay 2 ngày đầu tuần (1/8 - 2/8), 3 con giáp được ngọc hoàng độ mạng, sự nghiệp cất cánh, tài lộc trải dài ngút tận trời xanh - Ảnh 2
 Trong 2 ngày đầu tuần mới, tuổi Hợi hãy tận dụng triệt để phúc phần của mình để kiếm được càng nhiều tiền càng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo nhận định của tử vi, người tuổi Tị luôn giữ được phong thái và phẩm chất hơn người. Con giáp này may mắn được vượng vận quý nhân nên luôn được hỗ trợ khi cần thiết. Những ngày tháng đầu năm gian nan vất vả nhưng sang 2 ngày đầu tuần, tuổi Tỵ phất lên về tài vận và sự nghiệp.

Nhờ nhãn quang độc đáo, trực giác tinh tế, họ luôn lựa chọn được đúng những mặt hàng, sản phẩm, dự án cần thiết và phát huy đúng thế mạnh của bản thân. Tử vi khen ngợi người tuổi Tị về khả năng quản lý tài chính. Họ chứng tỏ bản lĩnh hơn người khiến cho cộng sự, cấp trên nể phục.

Ngay 2 ngày đầu tuần (1/8 - 2/8), 3 con giáp được ngọc hoàng độ mạng, sự nghiệp cất cánh, tài lộc trải dài ngút tận trời xanh - Ảnh 3
Những ngày tháng đầu năm gian nan vất vả nhưng sang 2 ngày đầu tuần, tuổi Tỵ phất lên về tài vận và sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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