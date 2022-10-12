Ngày 13/10/2022, 3 con giáp nên CẨN TRỌNG nếu không muốn mất hết TIỀN CỦA, trục trặc TÌNH CẢM

Ngày 13/10/2022 tuổi Ngọ không may mắn trong chuyện công việc khi thường xuyên gặp những vấn đề về sai sót con số. Nếu bạn làm mấy công việc kế toán liên quan con số thì phải hết sức cẩn trọng kẻo bị đền bù nhé. Những dự án còn dở dang bạn cần phải cân nhắc kĩ nhé. Nếu chưa thể làm tốt được thì nên tư vấn ý kiến của cấp trên và đồng nghiệp đi trước, đừng ngại mở lời.

Chuyện tình duyên cũng không may mắn, hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, chuyện chăn gối không hòa hợp. Bạn cảm thấy cuộc hôn nhân hiện tại vô cùng ngột ngạt, bạn chán chường chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Nếu thực sự thấy thế thì nên đi du lịch vài ngày lấy lại tinh thần nhé.

Những người đồng nghiệp bên cạnh bạn luôn tỏ ra là người vui vẻ nhưng thực tâm trong lòng họ cảm thấy không hài lòng về bạn, muốn nhân cơ hội bắt lỗi của bạn đó.

May là chuyện tài chính còn có chút khả quan tiếp thêm sức mạnh cho bạn, khiến bạn có được chút động lực để cố gắng.

Ngày 13/10/2022 tuổi Ngọ không may mắn trong chuyện công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Chuyện tiền bạc không may mắn là lời cảnh tỉnh cho tuổi Hợi ngày 13/10/2022. Không hiểu vì lý do gì mà liên tục bị hao tiền tốn của vào những chuyện không đâu. Bạn chẳng thể nào kiểm soát được túi tiền của mình và đây là nhược điểm của bạn khiến người bạn đời không bao giờ tin tưởng giao quyền quản lý tài chính cho bạn.

Sức khỏe không như ý, bệnh cũ tái phát nên càng làm bạn tốn thêm tiền. Đã không có sức khỏe lao động lại mất tiền chữa bệnh làm cho kinh tế của bạn kiệt quệ.

Tiểu nhân quấy phá, có nhiều người gièm pha, nói xấu sau lưng bạn khiến bạn vô cùng mệt mỏi. Đừng bận tâm tới họ quá nhiều nhé, nếu để trong lòng thì bạn chỉ thêm áp lực mà không thể nào có tinh thần để làm việc được.

Tình duyên không như ý, người chưa có người yêu thì mãi không tìm được người như ý. Người nào đã có gia đình thì cuộc sống lận đận, mệt mỏi không hạnh phúc. Cần phải cố gắng nhiều hơn nữa nếu muốn dung hòa mối quan hệ này, đừng bảo thủ, trì trệ và ích kỉ trong hôn nhân nữa nhé.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cảnh báo ngày 13/10/2022 tuổi Tý gặp nhiều trắc trở về chuyện tình cảm, hai người thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn, chuyện nhỏ thành lớn. Bạn và người ấy không thực sự hiểu nhau, nhiều lần cãi vã khiến cho tình cảm của cả hai đi vào ngõ cụt. Tình trạng càng kéo dài càng khó giải quyết.

Ai đã có gia đình thì liên tục lục đục vì kinh tế, cách chăm sóc con cái khiến cả hai cùng thấy cuộc sống hôn nhân vô cùng ngột ngạt.

Tình hình tài chính có nhiều bất ổn, ăn tiêu quá đà khiến cho bạn lúc nào cũng trong tình trạng túng thiếu. Bạn cần phải xác định mục tiêu chính của mình là gì, tương lai rất cần có nhiều tiền để chi tiêu những việc quan trọng. Cứ tiếp tiêu kiểu này thì đừng hỏi tại sao lúc cần vay mãi không có.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.