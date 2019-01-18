Mùng 1 Tết 2019 xuất hành hướng nào?

Tâm linh - Tử vi 18/01/2019 10:33

Để có một năm thuận lợi, hanh thông thì việc nắm rõ mùng 1 Tết 2019 xuất hành hướng nào tốt cũng rất quan trọng.

Theo quan niệm của người Việt Nam từ xưa đến nay, xuất hành đầu năm là việc rất quan trọng, bởi ảnh hưởng đến sự nghiệp cũng như tài lộc của gia chủ trong cả năm.

Chọn hướng xuất hành mùng 1 Tết 2019
Chọn hướng xuất hành mùng 1 Tết 2019

Có thể hiểu đơn giản xuất hành nghĩa là khi chúng ta bước chân ra khỏi nhà sau lúc giao thừa. Cũng có người chọn xuất hành đi lễ đền, chùa ngay sau giao thừa. Có người đợi đến sáng mùng Một, mùng Hai, mùng Ba mới bắt đầu xuất hành. Khi xuất hành đầu năm, nên chọn những giờ thiêng, ngày thiêng, hướng tốt để mong cầu cả năm được “thuận buồm xuôi gió”. 

Xuất hành sáng mùng Một Tết rất được mọi người xem trọng vì đây là những bước đi đầu tiên để bắt đầu năm mới. Chắc hẳn ai cũng muốn bước chân ra cửa của mình sẽ gặp nhiều may mắn để bắt đầu một năm mới suôn sẻ, làm ăn phát đạt.

Xuất hành sáng mùng Một Tết rất được mọi người xem trọng
Xuất hành sáng mùng Một Tết rất được mọi người xem trọng

Chọn tuổi xông đất tốt, chọn hướng xuất hành đầu năm tốt là để mong cầu một năm an lành, nhiều tài lộc. Do đó, đây là những việc quan trọng được các gia chủ quan tâm.

Hướng xuất hành năm 2019 tốt

Mùng 1 là ngày đầu tiên của năm mới. Theo nhiều quan niệm, ngày mùng một Tết chính là ngày đại cát. Do đó, nên ai cũng mong muốn xem hướng, ngày, giờ xuất hành vào ngày mùng một Tết thật cẩn thận để bắt đầu một năm mới suôn sẻ, nhiều tài lộc, sức khỏe dồi dào và làm ăn phát đạt. Mọi người thường hay chọn thời điểm sau giao thừa hoặc là chọn giờ Hoàng đạo vào lúc sớm để tiến hành xuất hành.

Theo phong thủy, hướng Hỷ Thần và hướng Tài Thần là hai hướng tốt để có thể chọn để xuất hành
Theo phong thủy, hướng Hỷ Thần và hướng Tài Thần là hai hướng tốt để có thể chọn để xuất hành

Theo phong thủy, hướng Hỷ Thần và hướng Tài Thần là hai hướng tốt để có thể chọn để xuất hành. Trong đó, chọn hướng Tài Thần sẽ giúp gia đình có một năm tài lộc, còn nếu muốn có một năm an lành, đầy ắp niềm vui thì nên chọn hướng Hỷ Thần (vị Thần mang lại nhiều may mắn và niềm vui).

Với những ai đang muốn cầu hôn hay kết bạn thì đi về hướng Tây Nam khi ra khỏi nhà lần đầu trong ngày mùng Một Tết, sau đó đi đâu mới đi tiếp.

Mùng 1 Tết Nguyên Đán nên xuất hành theo hướng Hỷ Thần là hướng Tây Bắc rất tốt, hướng Tài Thần là hướng Nam
Mùng 1 Tết Nguyên Đán nên xuất hành theo hướng Hỷ Thần là hướng Tây Bắc rất tốt, hướng Tài Thần là hướng Nam

Cụ thể hướng xuất hành 3 ngày đầu trong năm mới 2019:

– Vào thứ Ba ngày 5/2, tức là mùng 1 Tết Nguyên Đán: Xuất hành theo hướng Hỷ Thần là hướng Tây Bắc rất tốt, hướng Tài Thần là hướng Nam.

- Vào thứ Tư ngày 6/2, tức là mùng 2  Tết 2019 xuất hành theo hướng Hỷ Thần là hướng Đông Nam rất tốt, hướng Tài Thần là hướng Bắc. Giờ tốt để xuất hành là Sửu, Tuất, Tỵ, Mùi, Thìn.

- Vào thứ Năm ngày 7/2, tức là mùng 3 Tết 2019 xuất hành theo hướng Hỷ Thần là hướng Đông Bắc, hướng Tài Thần là hướng Nam. Giờ tốt để xuất hành là giờ Mão, Tý, Mùi.

Theo nghiên cứu của các nhà phong thủy, các giờ Hoàng đạo tốt  trong ngày mùng Một Tết để xuất hành là giờ Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Mùi (13h-15h), Dậu (17-19h). 

Chọn hướng xuất hành phù hợp để giúp mang lại tài lộc, may mắn suốt cả năm cho gia đình
Chọn hướng xuất hành phù hợp để giúp mang lại tài lộc, may mắn suốt cả năm cho gia đình

Trên đây là những chia sẻ về hướng xuất hành phù hợp để giúp mang lại tài lộc, may mắn suốt cả năm cho gia đình. Hy vọng bạn đọc sẽ có được câu trả lời Mùng 1 Tết 2019 xuất hành hướng nào tốt và chọn được hướng xuất hành phù hợp với mong muốn của gia đình nhất.

Chuyên gia phong thủy hướng dẫn cách làm bình chiêu tài đặt trong nhà vào đêm 30 Tết để cả năm sung túc

Chuyên gia phong thủy hướng dẫn cách làm bình chiêu tài đặt trong nhà vào đêm 30 Tết để cả năm sung túc

Để gia đình gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông trong năm 2019, vào đêm 30 Tết bạn có thể đặt một bình chiêu tài trong nhà.

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