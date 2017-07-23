Tháng vừa qua, bạn gặp nhiều xui xẻo, làm việc gì cũng thất bại khiến tâm trạng khó chịu và đầy chán nản. Đừng quá lo lắng, tháng mới đã đến và bạn có thể gặp nhiều may mắn cũng như mọi việc sẽ suôn sẻ hơn bằng cách làm những điều sau đây vào ngày mùng 1.

Để tăng sự may mắn và hóa dữ thành lành, nên chọn đốt nhang trầm vào ngày mùng 1. Ngoài ra, khi cảm thấy tinh thần căng thẳng, khó chịu, việc đốt nhang có mùi gỗ đàn hương hay hoa nhài sẽ có tác dụng xua đuổi tà khí xung quanh bạn, giúp đầu óc thư giãn và tỉnh táo hơn.

Những người thường gặp xui xẻo trong cuộc sống cá nhân nên thắp nhang tại nhà. Còn nếu gặp vấn đề trong công việc, bạn nên thắp nhang tại văn phòng, sẽ giúp tình hình được cải thiện.

Số nén nhang nên thắp

Trong dân gian truyền tai nhau nên thắp nhang số lẻ cho Thần Phật, gia tiên... bởi theo lý giải của nhà Phật, số lẻ là số âm nên phù hợp với những người bề trên hơn.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Lê Quang Khang giải thích ý nghĩa của việc thắp các nén nhang theo quan niệm người xưa như sau:

Thắp 1 cây nhang: Thể hiện lòng thành và ngụ ý bình an.

Thắp 3 cây nhang: Người Việt Nam thường thắp 3 cây nhang vì theo thuyết nhà Phật có ý nghĩa bảo vệ người thân và đánh đuổi mọi tai ương.

Thắp 5 cây nhang: Số 5 thường được các thầy pháp dùng để dự báo hung cát hoặc mời gọi thần linh từ 5 hướng theo phong thủy là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Thắp 7 cây nhang: Không nên thắp 7 nén nhang vì đây được coi như một lời mời gọi tất cả thiên binh thiên tướng nhà trời xuống giúp đỡ, điều này có thể chọc giận thần linh.

Thắp 9 nén nhang: Đây là hương tín hiệu cầu cứu, khi không còn con đường nào để lựa chọn, hy vọng Ngọc Hoàng Đại Đế và Thập Điện Diêm Vương cứu giúp.

Thực tế thì thắp 3, 5, 7, 9 hay 1 nén nhang đều được nếu bạn thật sự thành tâm và có lòng thành nghĩ đến thần linh, tổ tiên. Việc thắp nhiều hay ít nhang không quan trọng mà chủ yếu là ở tấm lòng thành của người thắp. Vì vậy, các chuyên gia phong thủy hiện nay cũng khuyên chỉ nên thắp 1 nén nhang để khói không gây độc và phòng tránh hỏa hoạn.

Lễ vật cúng mùng 1 hàng tháng

- Trái cây

- Hoa chưng (nên chọn sen, cúc vàng hay vạn thọ).

- Đồ chay (nếu có).

- Bánh kẹo.

- Trầu cau.

- Vàng mã.

- Nhang thơm.