Mùng 1 mỗi tháng làm những điều sau, may mắn sẽ kéo đến, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió đến không ngờ

Tâm linh - Tử vi 23/07/2017 17:40

Để cả tháng được may mắn và mọi chuyện được thuận buồm xuôi gió, bạn nên làm những điều sau đây vào ngày mùng 1 mỗi tháng.

Tháng vừa qua, bạn gặp nhiều xui xẻo, làm việc gì cũng thất bại khiến tâm trạng khó chịu và đầy chán nản. Đừng quá lo lắng, tháng mới đã đến và bạn có thể gặp nhiều may mắn cũng như mọi việc sẽ suôn sẻ hơn bằng cách làm những điều sau đây vào ngày mùng 1.

Thắp nhang

Để tăng sự may mắn và hóa dữ thành lành, nên chọn đốt nhang trầm vào ngày mùng 1. Ngoài ra, khi cảm thấy tinh thần căng thẳng, khó chịu, việc đốt nhang có mùi gỗ đàn hương hay hoa nhài sẽ có tác dụng xua đuổi tà khí xung quanh bạn, giúp đầu óc thư giãn và tỉnh táo hơn.

Mùng 1 mỗi tháng làm những điều sau, may mắn sẽ kéo đến, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió đến không ngờ - Ảnh 1
Việc thắp nhang vào mùng 1 mỗi tháng sẽ giúp bạn cả tháng được may mắn - Ảnh: Internet

Những người thường gặp xui xẻo trong cuộc sống cá nhân nên thắp nhang tại nhà. Còn nếu gặp vấn đề trong công việc, bạn nên thắp nhang tại văn phòng, sẽ giúp tình hình được cải thiện.

Số nén nhang nên thắp

Trong dân gian truyền tai nhau nên thắp nhang số lẻ cho Thần Phật, gia tiên... bởi theo lý giải của nhà Phật, số lẻ là số âm nên phù hợp với những người bề trên hơn. 

Mùng 1 mỗi tháng làm những điều sau, may mắn sẽ kéo đến, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió đến không ngờ - Ảnh 2
Trên bàn thờ thần linh hay tổ tiên, người xưa thường chỉ thắp nhang theo số lẻ - Ảnh: Internet

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Lê Quang Khang giải thích ý nghĩa của việc thắp các nén nhang theo quan niệm người xưa như sau:

Thắp 1 cây nhang: Thể hiện lòng thành và ngụ ý bình an.

Thắp 3 cây nhang: Người Việt Nam thường thắp 3 cây nhang vì theo thuyết nhà Phật có ý nghĩa bảo vệ người thân và đánh đuổi mọi tai ương.

Thắp 5 cây nhang: Số 5 thường được các thầy pháp dùng để dự báo hung cát hoặc mời gọi thần linh từ 5 hướng theo phong thủy là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Thắp 7 cây nhang: Không nên thắp 7 nén nhang vì đây được coi như một lời mời gọi tất cả thiên binh thiên tướng nhà trời xuống giúp đỡ, điều này có thể chọc giận thần linh.

Thắp 9 nén nhang: Đây là hương tín hiệu cầu cứu, khi không còn con đường nào để lựa chọn, hy vọng Ngọc Hoàng Đại Đế và Thập Điện Diêm Vương cứu giúp. 

Thực tế thì thắp 3, 5, 7, 9 hay 1 nén nhang đều được nếu bạn thật sự thành tâm và có lòng thành nghĩ đến thần linh, tổ tiên. Việc thắp nhiều hay ít nhang không quan trọng mà chủ yếu là ở tấm lòng thành của người thắp. Vì vậy, các chuyên gia phong thủy hiện nay cũng  khuyên chỉ nên thắp 1 nén nhang để khói không gây độc và phòng tránh hỏa hoạn.

Lễ vật cúng mùng 1 hàng tháng

- Trái cây

- Hoa chưng (nên chọn sen, cúc vàng hay vạn thọ).

Mùng 1 mỗi tháng làm những điều sau, may mắn sẽ kéo đến, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió đến không ngờ - Ảnh 3
Hoa cúc vàng tương trưng cho may mắn và tiền tài - Ảnh: Internet

- Đồ chay (nếu có).

- Bánh kẹo.

- Trầu cau.

- Vàng mã.

- Nhang thơm.

6 đại kỵ tuyệt đối nên tránh ngày mùng 1

6 đại kỵ tuyệt đối nên tránh ngày mùng 1

Theo quan niệm dân gian, ngày mùng 1 sẽ là ngày quyết định vận may rủi của những ngày tiếp theo. Do vậy, chúng ta nên tránh làm những việc được cho là đại kỵ để có một tháng xuôi chèo mát mái.

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