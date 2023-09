6 đại kỵ tuyệt đối nên tránh ngày mùng 1

Người xưa cho rằng mùng 1, đầu tháng, là ngày quyết định vận may rủi cho cả tháng đó. Nếu chẳng may phạm phải những điều kiêng kỵ sẽ tự rước họa vào thân và những điều kém may mắn sẽ xảy đến liên tục trong những ngày còn lại của tháng. Do đó, để được “ đầu xuôi đuôi lọt” chúng ta cần tuyệt đối tránh làm những việc sau đây: