Một đời chồng thì đã sao, 3 nàng giáp này sẽ được đền bù xứng đáng từ cuộc hôn nhân thứ 2!

Tâm linh - Tử vi 28/05/2018 05:30

Đây là 3 nàng giáp dù có cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ nhưng sẽ có hạnh phúc viên mãn với người chồng thứ 2!

Tuổi Tỵ

Phụ nữ tuổi Tỵ có tính cách kiên cường, thực tế, luôn nhìn về tương lai tốt đẹp. Họ luôn có thể làm chủ tình huống khiến nhiều người nể trọng. Dù vậy, họ vẫn cần một người đàn ông để bảo vệ và yêu thương. Phần lớn phụ nữ tuổi Tỵ lấy chồng sớm, với tính cách bốc đồng và cuồng nhiệt, họ thường yêu đương hết mình, dễ dàng lựa chọn cuộc hôn nhân khó lâu dài, từ đó mà khó lòng hạnh phúc với hôn nhân. Con giáp này có tình duyên lận đận, có thể sống 1 mình hay hạnh phúc với cuộc hôn nhân thứ 2. Và thực tế rằng với cuộc hôn nhân thứ 2, con giáp này đã có suy nghĩ vững vàng, biết cách vun vén cho tình cảm hơn.

Một đời chồng thì đã sao, 3 nàng giáp này sẽ được đền bù xứng đáng từ cuộc hôn nhân thứ 2! - Ảnh 1
Với cuộc hôn nhân thứ 2, con giáp này đã có suy nghĩ vững vàng, biết cách vun vén cho tình cảm hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Phụ nữ tuổi Mùi sắc sảo, thông minh, luôn biết theo đuổi điều mình mong muốn. Con giáp này rất khéo léo, luôn được lòng người khác. Dù vậy, họ lại khó có được hôn nhân viên mãn. Phụ nữ tuổi này kết hôn trễ, hoặc phải từ cuộc hôn nhân thứ 2 mới có thể hạnh phúc dài lâu.

Phụ nữ tuổi Mùi có tính hay nghi ngờ, dễ suy nghĩ. Với cuộc hôn nhân đầu, họ thường yêu nồng nhiệt nhưng vẫn nghi ngờ, dẫn đến âu lo mệt mỏi. Trong công việc, họ có thể mạnh mẽ bản lĩnh nhưng trong tình yêu lại rất yếu đuối. Dù vậy, sau những va vấp họ sẽ trưởng thành hơn, hạnh phúc hơn với cuộc hôn nhân thứ 2.

Một đời chồng thì đã sao, 3 nàng giáp này sẽ được đền bù xứng đáng từ cuộc hôn nhân thứ 2! - Ảnh 2
Sau những va vấp họ sẽ trưởng thành hơn, hạnh phúc hơn với cuộc hôn nhân thứ 2 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Phụ nữ tuổi Dậu khó lòng được suôn sẻ trong tình cảm. Dù con giáp này rất bản lĩnh kiên cường, không sợ khó khăn, luôn cố gắng hết mình nhưng vẫn dễ tổn thương khi yêu. Sẽ có người một lần bị tổn thương khó có thể tin yêu lần nữa. Nhưng chỉ cần gặp đúng người, họ dễ được trân trọng và biết cách giữ gìn tình yêu hơn. Con giáp này, phải lấy chồng trễ, không thì phải hai đời chồng. Thực tế thì phụ nữ tuổi này sống rất độc lập, không bi lụy vào một cuộc hôn nhân đổ lụy, họ sẵn sàng bỏ hết mọi thứ để làm lại từ đầu. Trong tử vi, phụ nữ tuổi Dậu có hậu vận không chỉ giàu sang mà hôn nhân lại vô cùng hạnh phúc bền vững.

Một đời chồng thì đã sao, 3 nàng giáp này sẽ được đền bù xứng đáng từ cuộc hôn nhân thứ 2! - Ảnh 3
Trong tử vi, phụ nữ tuổi Dậu có hậu vận không chỉ giàu sang mà hôn nhân lại vô cùng hạnh phúc bền vững - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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