Một đời chồng thì đã sao, 3 nàng giáp này sẽ được đền bù xứng đáng từ cuộc hôn nhân thứ 2!

Tuổi Tỵ

Phụ nữ tuổi Tỵ có tính cách kiên cường, thực tế, luôn nhìn về tương lai tốt đẹp. Họ luôn có thể làm chủ tình huống khiến nhiều người nể trọng. Dù vậy, họ vẫn cần một người đàn ông để bảo vệ và yêu thương. Phần lớn phụ nữ tuổi Tỵ lấy chồng sớm, với tính cách bốc đồng và cuồng nhiệt, họ thường yêu đương hết mình, dễ dàng lựa chọn cuộc hôn nhân khó lâu dài, từ đó mà khó lòng hạnh phúc với hôn nhân. Con giáp này có tình duyên lận đận, có thể sống 1 mình hay hạnh phúc với cuộc hôn nhân thứ 2. Và thực tế rằng với cuộc hôn nhân thứ 2, con giáp này đã có suy nghĩ vững vàng, biết cách vun vén cho tình cảm hơn.

Với cuộc hôn nhân thứ 2, con giáp này đã có suy nghĩ vững vàng, biết cách vun vén cho tình cảm hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Phụ nữ tuổi Mùi sắc sảo, thông minh, luôn biết theo đuổi điều mình mong muốn. Con giáp này rất khéo léo, luôn được lòng người khác. Dù vậy, họ lại khó có được hôn nhân viên mãn. Phụ nữ tuổi này kết hôn trễ, hoặc phải từ cuộc hôn nhân thứ 2 mới có thể hạnh phúc dài lâu.