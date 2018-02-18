Mậu Tuất 2018: 3 con giáp đi tới đâu tiếng tăm vang dội tới đó, thành công lẫy lừng!

Tâm linh - Tử vi 18/02/2018 05:30

2018 là năm cực kì thành công, chuyện gì cũng đều tốt đẹp với 3 con giáp sau đây!

Tuổi Dần

Trong năm 2018, người tuổi Dần có sự nghiệp rất thuận lợi, tiền tài dồi dào. Nếu họ cố gắng thì thế nào cũng được trọng dụng, lương hay thưởng đều được tăng. Những ai buôn bán, kinh doanh cần chia nhỏ khoản đầu tư để tránh rủi ro không đáng có.

2018 cũng là năm tình duyên của con giáp này rất tốt. Những ai độc thân sẽ tìm được một nửa thích hợp, ai đã có gia đình sẽ càng hạnh phúc sung túc.

Sức khỏe của con giáp này không ổn định lắm. Họ dễ mắc bệnh vặt, cần chú ý chăm sóc sức khỏe nhiều hơn.

Mậu Tuất 2018: 3 con giáp đi tới đâu tiếng tăm vang dội tới đó, thành công lẫy lừng! - Ảnh 1
Trong năm 2018, người tuổi Dần có sự nghiệp rất thuận lợi, tiền tài dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có một năm 2018 khá suôn sẻ. Sự nghiệp, sức khỏe, gia đạo đều tốt đẹp. Ai kinh doanh buôn bán lương thiện sẽ được quý nhân giúp đỡ. Đây cũng là năm chuyện kinh doanh làm ăn của con giáp này rất phát đạt, nhưng với điều kiện họ phải chân thật không gian dối, nếu không, họ sẽ mất cả vốn lẫn lời.

Những ai đang yêu nên vun đắp, giữ gìn tình cảm để ngày một gắn bó. Con giáp này nên đi chùa để có thêm nhiều may mắn trong năm mới.

Mậu Tuất 2018: 3 con giáp đi tới đâu tiếng tăm vang dội tới đó, thành công lẫy lừng! - Ảnh 2
Người tuổi Tý có một năm 2018 khá suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong năm mới 2018, người tuổi Thìn có sự nghiệp hanh thông, việc làm ăn riêng ngày một phát triển nhờ thực lực của chính họ. Đường tiền tài trong năm nay cũng rất rực rỡ. Đây cũng là năm cho con giáp này có thể cân nhắc làm việc đại sự đã lên kế hoạch từ lâu.

Con giáp này nên tránh mâu thuẫn với người lớn tuổi trong nhà. Ai mắc bệnh tim cần giữ gìn sức khỏe, tránh làm việc nặng hay đi xa.

Tình duyên của con giáp này tương đối tốt trong năm nay. Nếu ai đang yêu thì nên vun đắp thêm, tránh cãi vã không đáng. Nhất là vào những tháng 1, 2, 4, phải cẩn thận, dễ dẫn đến chia tay.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Đừng quên lì xì cho 3 con giáp sau đây để hưởng 'ké' tài lộc của họ

Đừng quên lì xì cho 3 con giáp sau đây để hưởng 'ké' tài lộc của họ

Việc lì xì trong những phong bao màu đỏ, vàng sẽ thay cho lời chúc phúc của người lì xì cho người được lì xì. Cùng lì xì ngay 3 con giáp này để hưởng lộc nhé.

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