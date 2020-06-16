Lời Phật dạy: Phụ nữ làm 3 điều này chẳng khác nào tự triệt tiêu phúc đức, rước tai ương vào người

Tâm linh - Tử vi 16/06/2020 21:41

Nếu là một người phụ nữ thông minh, bạn chớ dại phạm phải những thói quen xấu này kẻo tiêu tan phúc đức, làm trái lời Phật dạy.

Những lời Phật dạy có khuyên bảo phụ nữ chớ dại làm những điều này kẻo tự triệt tiêu phúc đức, tai họa ập xuống đầu.

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Phụ nữ chính là phong thủy của gia đình, người vợ ngồi lê đôi mách sẽ khiến chồng bị vạ lây, con cái mất đi phúc đức - Ảnh minh họa: Internet

“Ăn không nói có”

Lời Phật dạy có nói, chẳng cần sát sinh hay làm điều tàn ác, chỉ cần phạm phải tội khẩu nghiệp thì phụ nữ đã phải chịu báo ứng cả đời. Sống ở đời, tốt nhất đừng bao giờ nói xấu sau lưng người khác, cũng đừng xuyên tạc những điều không đúng sự thật chỉ để bản thân hả hê vì đã hạ bệ được đối phương.

Nếu là phụ nữ khôn ngoan bạn hãy nhớ “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Việc thêm mắm dặm muối, ăn không nói có sẽ khiến thiên hạ cười chê, chẳng ai dám kết giao hay tin tưởng bạn.

Phụ nữ chính là phong thủy của gia đình, người vợ ngồi lê đôi mách sẽ khiến chồng bị vạ lây, con cái mất đi phúc đức.

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Hãy nhớ rằng, nếu bạn cứ mặt mày cau có khó chịu thì gia đình khó lòng an yên. Cha mẹ cứ lớn tiếng cãi vã, chửi bới nhau con cái khó mà nên người - Ảnh minh họa: Internet

Hàm hồ, tức giận vô cớ

Người xưa vẫn nói “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, chẳng những giúp tâm trạng vui vẻ, lạc quan, nụ cười còn giúp lây lan nguồn năng lượng tích cực đến với mọi người. Khi bạn dễ dàng bỏ qua những điều vặt vãnh, không chấp nhặt với người thì niềm vui ắt tự động gõ cửa.

Hãy nhớ rằng, nếu bạn cứ mặt mày cau có khó chịu thì gia đình khó lòng an yên. Cha mẹ cứ lớn tiếng cãi vã, chửi bới nhau con cái khó mà nên người. Hơn cả, việc trút oán hận, thù hằn lên đầu người khác sẽ làm tiêu tan phú quý trời ban.

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Nếu dại dột đối xử tệ bạc, xem thường hay bỏ rơi cha mẹ khi họ già yếu, ốm đau phụ nữ sẽ phải chịu quả báo nặng nề - Ảnh minh họa: Internet

Bất hiếu với mẹ cha

Đã là con người ta cần phải biết cách sống lễ độ, kính trên nhường dưới và hết lòng phụng dưỡng mẹ cha. Cha mẹ đã vất vả cả đời nuôi ta khôn lớn, đã hy sinh vô điều kiện để ta được hưởng thụ những gì tốt đẹp nhất. Thế nên, phận làm con, là một người phụ nữ thiện lương bạn hãy kính trọng, hiếu thuận với đấng sinh thành.

Nếu dại dột đối xử tệ bạc, xem thường hay bỏ rơi cha mẹ khi họ già yếu, ốm đau phụ nữ sẽ phải chịu quả báo nặng nề. Nhẹ thì tiền tài tiêu tán, gia đình lụn bại, nặng thì họa ập xuống đầu, nghiệp báo trả cả đời không hết.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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