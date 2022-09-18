Liên tiếp 3 ngày đầu tuần (19,20,21/9/2022), nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, sự nghiệp lên chức mới, tài lộc vượng phát, tiền về đếm mỏi cả tay

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 15:55

Tử vi 3 ngày tới cho biết, có đến 3 con giáp may mắn sự nghiệp bay cao, trúng số tiền tỷ, nợ nần trả hết trong năm, tài lộc hanh thông làm gì cũng may mắn, nói lời tạm biệt với những xui xẻo.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp trong 3 ngày tới đây, con đường tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông trong những tháng cuối cùng của năm 2022. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra. 

Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra trong khoảng thời gian vừa rồi. Thời gian này Ngọ còn được cấp trên lẫn đồng nghiệp tin tưởng và giao phó cho nhiều dự án quan trọng. 

Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn lại có thêm sự trợ giúp của quý nhân, con giáp này thể mạnh dạn hơn trong việc đưa ra quyết định đầu tư trong giai đoạn này. 

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Theo tử vi 12 con giáp trong 3 ngày tới đây, con đường tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông trong những tháng cuối cùng của năm 2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý từ trước đến nay không muốn tốn quá nhiều thời gian cho việc kiếm tiền, cũng không có khái niệm ham hố tiền nhiều nên cũng không quan tâm quá nhiều đến tiền bạc, với tuổi Tý chỉ cần được nhìn thấy gia đình mình hạnh phúc bình yên đã là quá đủ với họ. 

Tử vi 12 con giáp cho biết đúng 3 ngày tới đây, vận mệnh của tuổi Tý sẽ có bước chuyển mình mới mẻ. Họ chính là con giáp đầu tiên có được cơ hội thay đổi vận mệnh cho bản thân mình.

Trong thời gian này, tuổi Tý dường như chẳng phải lo lắng quá nhiều về tài chính. Bởi lẽ sắp tới đây, con giáp tuổi Tý sẽ gặp thuận lợi dù cho là người làm công ăn lương hay là người tự kinh doanh đi chăng nữa. Đặc biệt với những ai đang có những dự án đầu tư thua lỗ trước đây, với sự trợ giúp bạn bè lẫn các mối quan hệ tốt, bạn không chỉ thu hồi lại vốn ban đầu mà còn kiếm về khoản tiền cực khủng. 

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Tử vi 12 con giáp cho biết đúng 3 ngày tới đây, vận mệnh của tuổi Tý sẽ có bước chuyển mình mới mẻ. Họ chính là con giáp đầu tiên có được cơ hội thay đổi vận mệnh cho bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 3 ngày tới cho biết những người tuổi Sửu sẽ có tin vui về sự nghiệp, đặt nền móng vững chắc cho việc tích lũy tài sản trong những tháng cuối cùng của năm 2022 này. Thời gian tới, tuổi Sửu nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, ở nơi làm việc, con giáp này được cấp trên tin tưởng giao phó cho nhiều nhiệm vụ quan trọng chỉ cần làm tốt ắt có cơ hội thăng tiến. Một số người tuổi Sửu còn có vận may trúng số, thậm chí là giải đặc biệt qua đó trả hết nợ nần. 

Chưa dừng lại ở đây cũng là thời điểm thích hợp để tuổi Sửu sẽ cảm nhận được vận may chín muồi, sự nghiệp suôn sẻ đáng ghen tị. Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, có khi cuối năm nay trở thành đại gia lúc nào không hay, cuộc sống an nhiên, tự do tự tại làm gì cũng gặp thuận lợi. 

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Thời gian tới, tuổi Sửu nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, ở nơi làm việc, con giáp này được cấp trên tin tưởng giao phó cho nhiều nhiệm vụ quan trọng chỉ cần làm tốt ắt có cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Dự đoán tuần mới (19/9 - 25/9), Nhật Nguyệt chiếu rọi, 3 con giáp cuộc đời sang trang mới, lộc lá sum suê, sự nghiệp thăng tiến vụt sáng, tài lộc chạm mốc tiền tỷ, cuộc sống xa hoa lộng lẫy

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