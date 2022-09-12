Liên tiếp 3 ngày đầu tuần (12,13,14/9/2022), Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, 3 con giáp trúng số giải thưởng 100 tỷ, tiền chất két tiêu mãi không hết, sự nghiệp bay cao, cuối năm mua nhà sắm xe sang

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 07:10

Theo tử vi 12 con giáp có tới 3 con giáp may mắn được Ngọc Hoàng chốt sổ vàng trúng số giải thưởng trăm tỷ đồng, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc hanh thông trong 3 ngày đầu tuần này.

Tuổi Mùi

Đa số những người tuổi Mùi đều gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống nhờ tính cách tuyệt vời của mình. Con giáp này là những người biết sống vì người khác, thấu tình đạt lý, và đặc biệt là luôn đối đãi với mọi người một cách chân thành, có lẽ nhờ vậy mà họ luôn được nhiều người yêu mến và được giúp đỡ những lúc rơi vào khó khăn. 

Theo tử vi 12 con giáp trong 3 ngày đầu tuần này, tuổi Mùi dù có khó khăn nhưng sẽ có quý nhân xuất hiện giúp đỡ, chỉ đường dẫn lối giúp Mùi biến thách thức thành cơ hội, gặt hái thành công, biến hung thành cát.

Mùi có những bước tiến chóng mặt trong cả công việc lẫn đường kinh doanh khiến nhiều người ngạc nhiên. Con giáp này tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn. Chỉ cần bản mệnh đủ sự quyết tâm và nỗ lực thì giai đoạn này họ nhất định sẽ làm được khi mọi thứ đều diễn ra thuận lợi với họ. 

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Theo tử vi 12 con giáp trong 3 ngày đầu tuần này, tuổi Mùi dù có khó khăn nhưng sẽ có quý nhân xuất hiện giúp đỡ, chỉ đường dẫn lối giúp Mùi biến thách thức thành cơ hội, gặt hái thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi dự đoán 3 ngày đầu tuần mới này cho biết hậu vận của người tuổi Ngọ có bước chuyển ngoặt tích cực. Sự nghiệp và tài vận của con giáp này đều có tiến triển khả quan, mọi vận đen đều được hóa giải.

Con giáp này sẽ nhận được sự đề bạt trong công việc lên vị trí cao hơn, chính vì thế mà gặp được nhiều cơ hội kiếm tiền, phát tài. Những ai đang kinh doanh cũng gặp may mắn không kém khi các dự án đầu tư phát triển hanh thông mang về khoản tiền khủng. Nhờ đó mà Ngọ có thể tận hưởng cuộc sống sung túc không phải đau đầu về tiền bạc.

Thậm chí mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi một vài người con giáp này còn có vận may độc đắc trong người khi khả năng cao trúng số, giải đặc biệt cũng có. 

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Tử vi dự đoán 3 ngày đầu tuần mới này cho biết hậu vận của người tuổi Ngọ có bước chuyển ngoặt tích cực. Sự nghiệp và tài vận của con giáp này đều có tiến triển khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chăm chỉ, cần cù, nhiệt tình chân thành với mọi người nhưng lại rất có nguyên tắc khi làm việc. Tuy nhiên, giai đoạn gần đây tài vận của con giáp này khá gập ghềnh nhưng lại mang đến nhiều bài học kinh nghiệm đắt giá. Đồng thời họ luôn tin rằng chỉ cần bản thân không bỏ cuộc giữa chừng mọi chuyện rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. 

Trong khoảng thời gian tới đây Sửu vừa có cát tinh nhập mệnh mang lợi vận may cát tường, lại vừa tích lũy được nhưng bài học quý báu nên người tuổi Sửu càng làm càng hanh thông. Người tuổi này càng lúc càng kiếm càng ra nhiều tiền, nhanh chóng trở thành đại gia lắm tiền nhiều của với một gia đình hạnh phúc, ấm êm.

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Trong khoảng thời gian tới đây Sửu vừa có cát tinh nhập mệnh mang lợi vận may cát tường, lại vừa tích lũy được nhưng bài học quý báu nên người tuổi Sửu càng làm càng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng ngày ngày (17/8 âm lịch) nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp nắm trong mình vận may hơn người, sự nghiệp tiền tài xán lạn, tài lộc dồi dào, vận trình sắp tới thành công rực rỡ

Đúng ngày ngày (17/8 âm lịch) nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp nắm trong mình vận may hơn người, sự nghiệp tiền tài xán lạn, tài lộc dồi dào, vận trình sắp tới thành công rực rỡ

Theo tử vi 12 con giáp đúng hôm nay (17/8 âm lịch), 3 con giáp may mắn sở hữu vận may sáng chói, sự nghiệp tương lai rộng mở, tài lộc nhân đôi, tiền bạc chảy về túi như thác đổ, cuộc sống phía trước may mắn đủ điều.

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