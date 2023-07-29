Khó tránh gặp HỌA vào hôm nay 29/7, 3 con giáp CHẬT VẬT đủ đường, hao tài tốn của, tiểu nhân bày MƯU HÈN KẾ BẨN, chỉ một phút lơ là sẽ mất tất cả

Thương Quan lâm mệnh khiến công việc của Dậu trắc trở, dễ gặp họa bất ngờ. Bản mệnh đừng chểnh mảng kẻo bị cấp trên khiển trách. Làm việc gì cũng nên khiêm tốn, hống hách chỉ thiệt thân, không chừng lại mất cái ghế đang ngồi, nghỉ việc đột xuất, cầu tài không thành.

Đường tình cảm may mắn nhờ Kim sinh Thủy nên ai không tốt thì không nên tiếc, cứ thẳng tay loại họ khỏi danh sách bạn bè. Con giáp may mắn này hay được mọi người quý mến vì tính cách hiền lành, được việc, sống biết điều. Con cháu cũng được hưởng lộc ké nhờ đức tính tốt của bạn.

Đường tiền bạc không tốt vì va phải Tương Phá. Tiền làm ra không đủ tiêu, toàn chi cho đám đình, thuốc men, con cái, chuyện trong nhà. Số tự lập cũng không nhờ vả được ai, bí tiền cũng phải tự bươn chải chứ không được ai cho nửa xu.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 29/7/2023, công việc của tuổi Mùi chật vật, kinh doanh buôn bán không thuận, làm ăn hay có tiểu nhân dòm ngó. Do vậy con giáp này nên tập trung và công việc, tự mình cố gắng, những nỗ lực rồi sẽ được đền đáp.

Vận tài lộc có phần sút kém. Tuy nhiên con giáp này được nhắc nhở dù tiền bạc ít một chút cũng được, nhưng đừng để ý chí nghèo hèn, đừng vì thiếu tiền mà tầm nhìn hạn hẹp. Nay chớ ham làm ăn lớn kẻo trắng tay, đủ ăn đủ mặc là được rồi đừng tham lam.



Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm kém sắc. Trong hôn nhân, nhẫn nhịn người bạn đời, nam hay nữ cũng vậy là điều nên làm, đừng to tiếng trước mặt con cái. Đàn ông dù tài giỏi đến mức nào cũng nên nhường nhịn vợ một chút, ở ngoài xã hội là con giáp sống biết điều thì khi về nhà cũng phải vậy.

Tuổi Ngọ

Tử vi vui hôm nay ngày 29/7/2023 của 12 con giáp cho thấy Ngọ gặp Tỷ Kiên nên đừng tin tưởng đồng nghiệp hay đối tác hoàn toàn. Có thể vào một khoảnh khắc ngẫu hứng họ sẽ trở mặt với bạn chẳng vì lý do gì cả. Người cùng phe đôi khi còn cắn bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng may là Tam Hợp nâng đỡ giúp bạn có được nhiều sự ủng hộ từ bạn bè, người nhà, cộng sự. Tình cảm hài hòa, ổn định giúp con giáp này có thêm nhiều động lực để hoàn thành tốt mọi việc.

Tiền bạc chịu ảnh hưởng từ hai hành Hỏa tương hòa nên không có tiến triển cũng chẳng đi lùi. Bạn biết cách cân đối chi tiêu từ những khoản chi nhỏ nhất nên không bị hao hụt.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.