Hôm nay 29/7/2023, 3 con giáp được Thần Tài nâng bước, ngồi không cũng hưởng LỘC lớn, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen

Tâm linh - Tử vi 29/07/2023 01:37

Tài lộc hôm nay vô cùng khởi sắc, tài chính lên cao giúp bạn thoải mái chi tiêu, không phải lo âu suy nghĩ.

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của Tỵ có Thiên Ấn nâng đỡ nên những người làm quan chức, nghệ thuật, y dược hoặc kỹ thuật, kinh doanh riêng sẽ có lộc. Dù khó khăn trước mắt có lớn đến đâu bạn vẫn vượt qua được. Tính tình mạnh mẽ nên Tỵ cũng chẳng sợ ai làm khó mình. 

Hôm nay 29/7/2023, 3 con giáp được Thần Tài nâng bước, ngồi không cũng hưởng LỘC lớn, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc vô cùng khởi sắc. Người làm công ăn lương có cơ hội cải thiện tài chính nhờ nghề tay trái. Người làm ăn kinh doanh cũng phát tài phát lộc nhờ chiến lược kinh doanh đúng đắn.

Tuổi Thìn có thể đón nhận những tin không mấy tốt lành trong đường tình cảm vì Thủy Hỏa tương khắc. Có chuyện buồn bã, tự mình an ủi nội tâm, cho bản thân thêm động lực đi tiếp. Chuyện nội ngoại cũng vào tay bạn lo toan hết, số khổ lúc nào cũng phải lo cho người khác.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Bảy ngày 29/7/2023, công việc của tuổi Thân rất may mắn, đi xa về gần đều có lộc, buôn bán đắt hàng nhờ khéo cư xử. Bản mệnh có nhiều cơ hội tiếp xúc và mở rộng mối quan hệ, làm quen được thêm đối tác làm ăn lớn, xuất ngoại rất hợp.

Hôm nay 29/7/2023, 3 con giáp được Thần Tài nâng bước, ngồi không cũng hưởng LỘC lớn, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài vận cũng nảy nở không kém, con giáp này có lộc ăn uống, buôn bán, người nào có thêm nghề tay trái cũng có thêm thu nhập. Năng nhặt chặt bị, cứ chịu khó thì trời không phụ lòng bản mệnh.

Vận trình tình cảm đi lên, con giáp này và nửa kia hay chia sẻ với nhau những chuyện xảy ra trong cuộc sống, nhờ vậy mà đôi bên càng lúc càng thấu hiểu nhau hơn. Những người đang mong chờ thoát ế sẽ được toại nguyện trong thời gian tới.

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay ngày 29/7/2023 của 12 con giáp cho thấy Thiên Ấn trợ lực cho những người tuổi Mão đang nắm chức quyền ở cơ quan, bạn là người có tiếng nói. Nhưng khuyên bạn dù giỏi đến mấy cũng nên khiêm tốn, hạn chế mồm miệng kẻo lại hỏng việc.

Hôm nay 29/7/2023, 3 con giáp được Thần Tài nâng bước, ngồi không cũng hưởng LỘC lớn, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm cũng có dấu hiệu đáng mừng nhờ cục diện Mộc sinh Hỏa. Mão nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người nhiều hơn thường ngày. Con cái thì ngoan ngoãn, hay hỏi thăm cha mẹ, như vậy đã là hạnh phúc rồi.

Tài lộc cũng đem lại nhiều tin vui không kém, không thể không kể đến lộc buôn bán, hút khách của Mão. Ăn nói có duyên, làm việc nghiêm túc nên khách cứ đến ầm ầm chẳng phải chèo kéo.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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Lộc lá liên tục đổ ào ào vào túi khiến bạn giàu nhanh chóng mặt, làm gì cũng dễ dàng.

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