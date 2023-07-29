Tử vi hôm nay 29/7/2023: Vận may bám gót, 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, tay trái gom BẠC, tay phải hốt VÀNG, muốn nghèo cũng khó

Ngày mới tuổi Tý có Chính Tài trợ mệnh vì thế nên buôn bán kinh doanh có lời, ít bị khách hàng bùng hàng, đơn đi đều đều. Những bạn đang có công việc ổn định nên an phận, đừng ham nhảy việc vì có người rủ rê, đang yên đang lành thì cứ làm tốt việc của mình là đủ.

Tình cảm bình yên nhờ hai hành Thủy tương hòa. Vợ chồng yêu thương, chia sẻ lẫn nhau, gia đình hạnh phúc ấm êm. Dường như những sóng gió ngoài kia đều dừng lại trước cánh cửa nhà, bản mệnh biết cách để cân bằng cuộc sống của mình.

Mặt tiền bạc cũng khởi sắc không kém phần khi con giáp này có đồng ra đồng vào, đặc biệt những bạn làm công chức hoặc có công việc ổn định mà biết ngoại giao khéo léo thì tiền bạc cũng không thua kém ai.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 29/7/2023, tuổi Tỵ làm quan chức, nghệ thuật, y dược hoặc kỹ thuật, kinh doanh riêng sẽ có lộc. Dù khó khăn trước mắt có lớn đến đâu bản mệnh vẫn vượt qua được. Tính tình mạnh mẽ nên bản mệnh cũng chẳng sợ ai làm khó mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của tuổi Tỵ cũng vô cùng khởi sắc. Người làm công ăn lương có cơ hội cải thiện tài chính nhờ nghề tay trái. Người làm ăn kinh doanh cũng phát tài phát lộc nhờ chiến lược kinh doanh đúng đắn.

Song về mặt tình cảm, có những tin không mấy tốt lành. Con giáp này có chuyện buồn bã, tự mình an ủi nội tâm, cho bản thân thêm động lực đi tiếp. Chuyện nội ngoại cũng vào tay bản mệnh lo toan hết, lúc nào cũng phải lo cho người khác.

Tuổi Mùi

Tử vi vui hôm nay ngày 29/7/2023 của 12 con giáp cho thấy dù là con giáp mang mệnh khổ nhưng nay mặt công việc Mùi may mắn hơn người nhờ Tam Hợp trợ mệnh. Đặc biệt là những bạn làm công việc cần giao tiếp nhiều sẽ được khách khen ngợi, bán được hàng. Gặp khó khăn sẽ có người giúp đỡ liền, không phải sợ.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ nên Mùi tạo được uy tín với bạn bè, dễ kết giao thêm nhiều người mới. Hội độc thân thì nên tranh thủ nay để tỏ tình, tỷ lệ thành công cực kỳ cao.

Được Thực Thần hỗ trợ nên bản mệnh rất may trong đường tài lộc. Không giàu nhưng lộc lá vào đều đều, được mời đi ăn, hay có quà bất ngờ. Ai kinh doanh thì khách ủng hộ nườm nượp.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.