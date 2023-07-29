Tử vi hôm nay 29/7/2023: Vận may bám gót, 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, tay trái gom BẠC, tay phải hốt VÀNG, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 29/07/2023 00:29

Lộc lá liên tục đổ ào ào vào túi khiến bạn giàu nhanh chóng mặt, làm gì cũng dễ dàng.

Tuổi Tý

Ngày mới tuổi Tý có Chính Tài trợ mệnh vì thế nên buôn bán kinh doanh có lời, ít bị khách hàng bùng hàng, đơn đi đều đều. Những bạn đang có công việc ổn định nên an phận, đừng ham nhảy việc vì có người rủ rê, đang yên đang lành thì cứ làm tốt việc của mình là đủ. 

Tử vi hôm nay 29/7/2023: Vận may bám gót, 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, tay trái gom BẠC, tay phải hốt VÀNG, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặt tiền bạc cũng khởi sắc không kém phần khi con giáp này có đồng ra đồng vào, đặc biệt những bạn làm công chức hoặc có công việc ổn định mà biết ngoại giao khéo léo thì tiền bạc cũng không thua kém ai.

Tình cảm bình yên nhờ hai hành Thủy tương hòa. Vợ chồng yêu thương, chia sẻ lẫn nhau, gia đình hạnh phúc ấm êm. Dường như những sóng gió ngoài kia đều dừng lại trước cánh cửa nhà, bản mệnh biết cách để cân bằng cuộc sống của mình.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 29/7/2023, tuổi Tỵ làm quan chức, nghệ thuật, y dược hoặc kỹ thuật, kinh doanh riêng sẽ có lộc. Dù khó khăn trước mắt có lớn đến đâu bản mệnh vẫn vượt qua được. Tính tình mạnh mẽ nên bản mệnh cũng chẳng sợ ai làm khó mình.

Tử vi hôm nay 29/7/2023: Vận may bám gót, 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, tay trái gom BẠC, tay phải hốt VÀNG, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của tuổi Tỵ cũng vô cùng khởi sắc. Người làm công ăn lương có cơ hội cải thiện tài chính nhờ nghề tay trái. Người làm ăn kinh doanh cũng phát tài phát lộc nhờ chiến lược kinh doanh đúng đắn.

Song về mặt tình cảm, có những tin không mấy tốt lành. Con giáp này có chuyện buồn bã, tự mình an ủi nội tâm, cho bản thân thêm động lực đi tiếp. Chuyện nội ngoại cũng vào tay bản mệnh lo toan hết, lúc nào cũng phải lo cho người khác.

Tuổi Mùi

Tử vi vui hôm nay ngày 29/7/2023 của 12 con giáp cho thấy dù là con giáp mang mệnh khổ nhưng nay mặt công việc Mùi may mắn hơn người nhờ Tam Hợp trợ mệnh. Đặc biệt là những bạn làm công việc cần giao tiếp nhiều sẽ được khách khen ngợi, bán được hàng. Gặp khó khăn sẽ có người giúp đỡ liền, không phải sợ.

Tử vi hôm nay 29/7/2023: Vận may bám gót, 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, tay trái gom BẠC, tay phải hốt VÀNG, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ nên Mùi tạo được uy tín với bạn bè, dễ kết giao thêm nhiều người mới. Hội độc thân thì nên tranh thủ nay để tỏ tình, tỷ lệ thành công cực kỳ cao.

Được Thực Thần hỗ trợ nên bản mệnh rất may trong đường tài lộc. Không giàu nhưng lộc lá vào đều đều, được mời đi ăn, hay có quà bất ngờ. Ai kinh doanh thì khách ủng hộ nườm nượp.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Từ khóa:   Tử vi hàng ngày #tử vi hôm nay tử vi ngày 29/7/2023

TIN MỚI NHẤT

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 23 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 1 giờ 8 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 1 giờ 23 phút trước
Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi