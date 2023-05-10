Khổ tận cam lai, qua 11 giờ đêm nay (10/5/2023), những con giáp này thoát khỏi tai ương, sống đời phú quý, tiền tài tăng vọt, vận khí ngút trời

Người tuổi Thân rất lanh lợi và biết cương nhu đúng thời điểm. Họ sáng suốt nhìn nhận thấu đáo mọi vấn đề, từ đó đưa ra được những phán quyết hợp lý, giúp gỡ rối được tình hình bế tắc. Họ làm việc chuyên nghiệp và rất có tiếng nói ở công ty.

Qua 11 giờ đêm nay (10/5/2023), người tuổi Thân số mệnh dát vàng, sự nghiệp phất lên như diều, tiền bạc lúc nào cũng căng chặt ví. Quan trọng hơn cả, họ được chuyển lên một chức vụ mới cao hơn, nhiều quyền uy và thu nhập, lương thưởng cũng hậu hĩnh hơn.

Trong cuộc sống, người tuổi Thân tháo vát, dù nam hay nữ, họ đều là những người tự chăm sóc mình rất tốt. Cuộc sống dù bận rộn nhưng họ vẫn dành thời gian để chăm chút cho sức khỏe của mình. Trời ban cho họ sự minh mẫn, cường tráng và ít khi đau ốm vặt.



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Tuổi Dậu

Qua 11 giờ đêm nay (10/5/2023), người tuổi Dậu được thần may mắn chiếu mệnh, vận may phát tài ngàn năm có một tới tay. Năm 2023, dù tuổi Dậu có đường sự nghiệp may mắn, vận trình tốt, cuộc sống của người tuổi Dậu lại gặp nhiều trắc trở.

Nhưng qua 11 giờ đêm nay (10/5/2023), vận khí liên tục khởi sắc, những ngày tháng khó khăn của Tài Tuế sắp đi qua, vận đen sẽ được hóa giải, tài lộc sẽ thu về, vận khí tốt lành sẽ đến với cả gia đình, người tuổi Dậu nên nắm bắt cơ hội để tài lộc dồi dào, thu về lợi nhuận khổng lồ, tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có bản tính tỉ mỉ, có tầm nhìn xa trông rộng. Họ không chỉ nhìn vào vấn đề trước mắt mà còn có thể nghĩ ra phương hướng và mục tiêu lâu dài hơn.

Con giáp này có thể giải quyết rất tốt các vấn đề trong cuộc sống và cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình.

Con giáp tuổi Tuất đặc biệt biết cách kiếm tiền và tất nhiên họ có cuộc sống hoàn hảo, không lo thất bại. Qua 11 giờ đêm nay (10/5/2023), họ có khởi đầu thuận lợi, tiền tài đều vượng.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.