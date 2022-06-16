Kể từ thứ 7 này (18/6): Thần Tài đích thân điền tên 3 con giáp vào bảng vàng, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, chẳng mấy chốc phất lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 16/06/2022 17:30

Tử vi cho biết kể từ thứ 7 này (18/6) những con giáp sau đây làm ăn gặp thời gặp thế hơn hẳn. Thu nhập của họ nhờ đó cũng cao hơn trước.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết cách đối nhân xử thế. Họ giỏi giao tiếp nên thường giữ được mối quan hệ tốt với mọi người.

Con giáp tuổi này bên ngoài ít nói nhưng họ ấp ủ nhiều ước mơ, tham vọng. Trải qua nhiều khó khăn, con giáp này sẽ đạt được những thành tựu nhất định trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.

Kể từ thứ 7 này (18/6): Thần Tài đích thân điền tên 3 con giáp vào bảng vàng, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, chẳng mấy chốc phất lên thành đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi cho biết bắt đầu từ thứ 7 tuần này trở đi, người tuổi Tỵ nhận được cơ hội phát huy tiềm năng của bản thân. Công việc của họ trước kia gặp nhiều khó khăn, trì trệ thì giờ bắt đầu suôn sẻ. Con giáp làm kinh doanh cũng gặp được nhân viên tâm huyết, đối tác uy tín nên có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, thu về nhiều lợi nhuận.

Người làm công ăn lương thì nỗ lực của họ cũng được đền đáp xứng đáng. Cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở hơn với người tuổi Tỵ. Con giáp này là người khá cầu toàn, theo đuổi lối sống lý tưởng hóa. Họ được kỳ vọng sẽ trở thành người chủ doanh nghiệp tài ba trong tương lai.

Tuổi Dần

Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quanh, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. 

Kể từ thứ 7 này (18/6): Thần Tài đích thân điền tên 3 con giáp vào bảng vàng, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, chẳng mấy chốc phất lên thành đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Kể từ thứ 7 ngày 18/6, dự kiến, con giáp tuổi Dần sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Dưới ảnh hưởng của vận may này, người tuổi Dần sẽ ngày càng giàu có, sự nghiệp thành đạt, nhận được sự tôn trọng và yêu mến của mọi người. 

Chỉ cần Dần biết tận dụng cơ hội của mình thì có thể phát tài phát lộc, mua may bán đắt, kinh doanh thuận lợi. Từ vận may này, những vấn đề khác trong cuộc sống của người tuổi Dần cũng đầu xuôi đuôi lọt. 

Đối với con giáp tuổi Dần, thời gian tới vận đào hoa cũng sẽ nở rộ, duyên lành sẽ đến. Người tuổi Dần nên tận dụng cơ hội để học tập kinh nghiệm của những người xung quanh, nâng cao năng lực để có thể tận dụng tốt hơn các cơ hội trong thời gian tới. 

Tuổi Thân

Tuổi Thân có Thiên Đức trợ giúp nên đường sự nghiệp đẹp đến nỗi bao người nhìn vào cũng phải ghen tị.

 

Kể từ thứ 7 này (18/6): Thần Tài đích thân điền tên 3 con giáp vào bảng vàng, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, chẳng mấy chốc phất lên thành đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngay từ thứ 7 tuần này (18/6) bản mệnh đã thể hiện khả năng làm việc giỏi giang của mình khiến cấp trên hài lòng, đem lại nhiều thành tích cho công ty. Với những đóng góp lớn lao như vậy, chuyện được thưởng nóng, tăng lương có thể coi như nằm trong tầm tay.

Với người làm kinh tế, chuyện làm ăn buôn bán khá thuận lợi, hàng hóa bán chạy, lợi nhuận thu về không ít. Khi doanh thu buôn bán cứ tăng đều đặn, hãy mạnh dạn nhập thêm hàng mới, kí kết thêm các hợp đồng mới theo đúng kế hoạch.

Từ đây cho đến cuối năm, tài lộc của tuổi Thân càng khởi sắc, con giáp không cần lo lắng quá nhiều về tiền bạc. Thu nhập của bản mệnh đến từ nhiều nguồn và đây là lúc mà thu nhập tăng vọt nhất. 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 12 giờ trưa mai (17/6): Thần Tài báo mộng cho 3 con giáp trúng số độc đắc, ôm tiền tỷ trong tay, an nhàn hưởng lạc

Đúng 12 giờ trưa mai (17/6): Thần Tài báo mộng cho 3 con giáp trúng số độc đắc, ôm tiền tỷ trong tay, an nhàn hưởng lạc

Tử vi cho biết, 12 giờ ngày 17/6, vận may sẽ đến, tài lộc vượng phát, cuộc sống hạnh phúc của 3 con giáp này sẽ bắt đầu.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 2 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 52 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 52 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 15 giờ 17 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 52 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 52 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 7 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 18 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026