Kể từ ngày 20/5 âm lịch: Thần Tài hiển linh, Cát Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp vận đỏ như son, mọi bề hưng phát, tình duyên êm ả

Tâm linh - Tử vi 14/06/2022 18:40

Nếu những tháng đầu năm Nhâm Dần 2022, 3 con giáp dưới đây đen đủi đủ đường thì khi bước sang ngày 20/5 âm lịch, họ sẽ gặp nhiều may mắn, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tình duyên cũng thuận lợi.

Tuổi Tỵ

Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, cuối cùng họ cũng được cấp trên nhận ra và đánh giá cao. Tử vi cho biế, kể từ ngày 20/5 âm lịch, may mắn sẽ lên đến đỉnh điểm khi tuổi Tỵ gặp được quý nhân tuyệt vời cùng những cơ hội có một không hai. Trời sinh tuổi Tỵ vốn mang nhiều phúc khí, họ hiền lành, nhân hậu, và biết giúp đỡ mọi người. 

Kể từ ngày 20/5 âm lịch: Thần Tài hiển linh, Cát Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp vận đỏ như son, mọi bề hưng phát, tình duyên êm ả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong cuộc sống này tuổi Tỵ luôn tâm niệm rằng, mình sống tốt ắt hẳn chuyện tốt sẽ tới, vì vậy họ luôn gặp được nhiều điều may mắn. Đặc biệt trong nửa cuối năm 2022, nếu như tuổi Tỵ có những dự định hoặc kế hoạch gì lớn hãy nhanh chóng xúc tiến thực hiện, vì đây là khoảng thời gian tốt đẹp nhất để tuổi Tỵ có thể phát huy mọi thế mạnh của mình. 

Tuổi Dần

Dần chính là con giáp có vận số may mắn hơn người. Họ nhanh nhẹn tháo vát cộng với nghị lực sống phi thường nên dù vất vả, thử thách bạn cũng dễ dàng vượt qua, không bao giờ chịu lùi bước trước khó khăn.

Kể từ ngày 20/5 âm lịch: Thần Tài hiển linh, Cát Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp vận đỏ như son, mọi bề hưng phát, tình duyên êm ả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Dần có số lãnh đạo, sinh ra làm sếp nên họ thường rất thành công trong sự nghiệp. Tử vi cho biết từ ngày 20/5 âm lịch trở đi, Dần sẽ là một trong ba con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, nửa cuối năm 2022, những chú Hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn

Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Dần lên như diều gặp gió. Vị thế của bạn trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Con giáp này cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Tài lộc của Dần phất cao như núi. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến bạn có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi là những người có tính cách đôn hậu, siêng năng. Trong công việc, họ là người có tinh thần làm việc trách nhiệm. Con giáp tuổi Mùi là một trong những con giáp chăm chỉ nhất trong 12 con giáp.

Kể từ ngày 20/5 âm lịch: Thần Tài hiển linh, Cát Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp vận đỏ như son, mọi bề hưng phát, tình duyên êm ả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi cho biết kể từ ngày 20/5 âm lịch trở đi là khoảng thời gian rất đào hoa đối với người tuổi Mùi Những người còn độc thân sẽ có cơ hội tìm kiếm được một nửa đích thực của mình, còn người đã lập gia đình sẽ có những giây phút thăng hoa bên cạnh nửa kia.

Đây cũng là khoảng thời gian vô cùng may mắn để người tuổi Mùi có thể cầu được ước thấy vì thế hãy tranh thủ để tạo nền tăng phát triển cho tương lai tốt đẹp hơn. Chỉ cần bạn cố gắng, chắc chắn cuộc sống trong tương lai sẽ đi theo một lộ trình như mong muốn.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

 

Đúng 0h ngày 16/6/2022: Thái Tuế 'mở gọng kìm', 3 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh, vận khí chuyển biến tích cực, liên tiếp vận may đến tay, mọi điều suôn sẻ như cá gặp nước, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 0h ngày 16/6/2022: Thái Tuế 'mở gọng kìm', 3 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh, vận khí chuyển biến tích cực, liên tiếp vận may đến tay, mọi điều suôn sẻ như cá gặp nước, vét sạch tiền của thiên hạ

Không chỉ người làm kinh doanh mà ngay cả người làm công ăn lương cũng sẽ giành được nhiều cơ hội, thu nhập vì thế cũng tăng lên gấp bội phần.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 1 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 51 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 51 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 15 giờ 16 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 51 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 51 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 6 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 18 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026