Hờn đỏ mắt với 3 con giáp được thần tài xướng tên, ‘trúng quả đậm’ trong nửa cuối tháng 4/2020

Tâm linh - Tử vi 11/04/2020 05:30

Nhờ được thần tài chấm số đỏ nên 3 con giáp giàu có này sẽ có sự nghiệp hanh thông, công thành danh toại, giàu sau một đêm trong nửa cuối tháng 4/2020.

Nửa đầu tháng vất vả, gian khó bao nhiêu thì nửa cuối tháng 4/2020 những con giáp giàu có này sẽ càng sung túc đủ đầy, phú quý phát tài bấy nhiêu.

con giap giau co 1
Con giáp giàu có này may mắn đến mức có cơ may trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Là con giáp khéo léo trong đối nhân xử thế, biết cách kết giao nên Mùi có mối quan hệ rộng, đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ. Trong công việc, họ là người dám nghĩ dám làm, dấn thân và không sợ khổ nên cấp trên trọng dụng, sớm thăng tiến trong sự nghiệp.

Trong nửa cuối tháng 4/2020, nhờ có thần tài theo chân, cát tinh chiếu mệnh Mùi sẽ trở thành con giáp giàu có ngút trời. Họ may mắn đến mức có cơ may trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt.

con giap giau co 2
Hợi gặp được chân ái đời mình, bạn đừng quá nhút nhát mà đánh mất cơ hội làm quen với đối phương nhé - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công danh, sự nghiệp lẫn tình duyên của người tuổi Hợi đều vượng trong tháng 4/2020. Tuy nhiên, phải chờ đến nửa cuối tháng thì may mắn mới thực sự mỉm cười với con giáp giàu sang này. Cứ bước chân ra đường là lộc lá chui vào túi, về nhà có bề trên nâng đỡ nên Hợi vừa kiếm được nhiều tiền lại hạnh phúc ngất ngây.

Mọi khúc mắc trong chuyện tình cảm giữa Hợi và một nửa sẽ được giải quyết êm đẹp. Cả hai sẽ lại yêu đương mặn nồng như chưa hề có rạn nứt nào trong chuyện tình cảm. Nếu đang độc thân thì đây chính là thời điểm Hợi gặp được chân ái đời mình, bạn đừng quá nhút nhát mà đánh mất cơ hội làm quen với đối phương nhé.

con giap giau co 3
 Càng mạnh mẽ, ngoan cường bạn càng gặt hái được những thành công ngoài mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những khó khăn, áp lực trong công việc sẽ ở lại phía sau để nhường chỗ cho may mắn ập xuống đầu người tuổi Dần. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Dần trong nửa cuối tháng 4/2020.

Thế nên, thay vì mệt mỏi với những gì đã phải chịu đựng, u uất không yên Dần hãy phấn chấn tinh thần để chuẩn bị đón mưa tài lộc ùa vào nhà. Càng mạnh mẽ, ngoan cường bạn càng gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tháng 4, 5, 6 hoan hỷ, 3 con giáp có cơ hội thoát nghèo, đi đến đâu thần tài theo chân đến đấy

Tháng 4, 5, 6 hoan hỷ, 3 con giáp có cơ hội thoát nghèo, đi đến đâu thần tài theo chân đến đấy

Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ tháng tư đến hết tháng 6/2020 top con giáp may mắn này sẽ làm ăn phát đạt, giàu nhanh đến chóng mặt

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu sang con giáp may mắn tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 3 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 38 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 43 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két