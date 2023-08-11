Hôm nay 11/8/2023, 3 con giáp PHÚC LỘC tề tựu, vận may ngập tràn, TÀI KHÍ tăng cao, TRÚNG ĐẬM liên miên, HÀO MÔN rộng mở

Ngày 11/8/2023, trong ngày Thiên Tài xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Mão báo hiệu vận tài lộc của con giáp này khởi sắc khá nhanh, nhờ vậy bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không phải lo lắng gì. Người làm văn phòng cũng có thêm thu nhập phụ bên ngoài, bận rộn hơn nhưng rất xứng đáng.

Tuy nhiên, Mộc – Thổ xung khắc, đường tình duyên trục trặc có thể khiến tinh thần bản mệnh trở nên bất ổn. Bản mệnh mải mê với công việc nên bỏ bê nửa kia. Mâu thuẫn và hiểu lầm liên miên khiến quan hệ giữa đôi bên càng thêm gay gắt.

Trong khi đó, người buôn bán kinh doanh cũng sẽ có một ngày làm ăn tấn tới, hàng hóa tiêu thụ rất đắt khách. Bản mệnh cũng là người biết giữ chữ tín trong làm ăn nên được khách hàng tin tưởng, ủng hộ đều đều.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi hôm nay ngày 11/08/2023 sẽ có một ngày thứ Sáu như ý, có quý nhân phù trợ. Tuổi Mùi không phải tốn quá nhiều công sức vào công việc nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao. Tài chính rủng rỉnh làm bạn cảm thấy lâng lâng suốt cả ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu hôm nay có lẽ chưa kịp đến đối với tuổi Mùi cũng không phải là vấn đề lớn. Bạn đang có rất nhiều bạn bè xung quanh, yêu đương là chuyện tương lai, giờ không có gì phải vội cả.

Tuổi Mùi cũng nên học cách cân đối giữa các mối quan hệ đồng nghiệp và bạn bè, gia đình. Nếu sức khỏe có dấu hiệu sa sút, buổi tối bạn nên nghỉ ngơi sớm, tránh làm việc quá khuya hay làm việc quên ăn quên ngủ.

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng thứ Sáu 11/08/2023 hôm nay, tuổi Ngọ bắt đầu ngày mới với tâm thế hào hứng, tự tin, có lẽ một phần cũng là nhờ quý nhân xuất hiện giúp bạn giải quyết những vấn đề khó khăn đang khúc mắc trong lòng. Con giáp này với khả năng nhạy bén của mình, nhanh chóng nắm bắt những điểm quan trọng trong công việc lại thêm sự hỗ trợ từ ngoại lực nên mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết êm đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, tuổi Ngọ luôn tin tưởng vào bản thân và chủ động theo đuổi khi gặp được đối tượng mình yêu thích chứ không để bỏ lỡ bất cứ cơ hội có được tình yêu của mình. Với người độc thân thì đây là thời điểm lý tưởng con giáp này có thể thay đổi tình trạng quan hệ của mình.

Có vẻ như tuổi Ngọ đang dành quá nhiều thời gian cho công việc mà không có thời gian thư giãn, vui chơi hoặc giao lưu bạn bè, hãy cân đối lại sao cho hợp lý. Làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi mới đạt được hiệu quả cao nhất. Hơn thế nữa, những cuộc gặp gỡ là phương thức hiệu quả để xây dựng các mối quan hệ xã hội tốt đẹp, tuổi Ngọ nên biết tận dụng.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.