Hãy bỏ ngay thói quen cực xấu này nếu không muốn Thần Tài bỏ đi, làm mãi vẫn nghèo mạt rệp cả đời

Sau đây là những sai lầm tưởng chừng vô hại nhưng lại hại không tưởng, khiến tài vận tuột dốc, cả đời nghèo hèn mà rất nhiều người phạm phải.

Những thói quen sau không chỉ khiến bạn kém sang mà còn khiến tài vận tuột dốc, lãm cả đời vẫn không ngóc đầu lên được. Hãy bỏ ngay thói quen không che miệng khi xỉa răng nếu không muốn Thần Tài tránh xa, làm mãi vẫn nghèo mạt rệp cả đời - Ảnh minh họa: Internet Chỉ cần bỏ ngay những thói quen xấu này, bạn sẽ trở thành ‘tỷ phú’ ngay hôm sau Không dùng tay che miệng khi xỉa răng Nếu đang có thói quen xỉa răng không che miệng ngáp mở miệng thì bạn hãy bỏ ngay. Theo thuyết tướng số, miệng là cơ quan đại diện cho tài khố của một người, nếu kho tài khố mở toang cửa đồng nghĩa với việc Thần Tài sẽ tránh xa bạn. Vậy nên, nếu muốn bảo toàn vận may, cả đời sung túc gia chủ hãy bỏ ngay thói quen xấu trên.

Rung đùi khi ngồi sẽ khiến gia chủ hao tài tốn của, làm mãi vẫn không khá lên được - Ảnh minh họa: Internet Rung đùi khi ngồi Theo nhân tướng học, rung đùi khi ngồi là nét tướng xấu, gây phá tài, hao của. Người xưa có câu “cây rung lá rơi, người rung phúc bạc”, hay “nam rung chân cùng cực, nữ rung chân hèn hạ”. Nhiều người tin rằng, rung đùi sẽ khiến mọi vận may đều tiêu biến, khiến gia chủ khốn khổ trăm bề. Quay đầu đũa về phía mình khi ăn Khi dùng đũa, không phải tự nhiên mà đầu đũa luôn được quay về phía đối diện, thay vì trở về phía mình. Ngoài thuận tay, tiện lợi cho việc ăn uống việc để đầu đũa hướng về phía trước còn giúp chủ nhân bảo vệ chính mình.

Việc trở đầu đũa về phía mình đồng nghĩa với việc gây tổn hại đến khí mệnh, nếu không bỏ ngay sẽ khiến bản mệnh gia chủ gặp nhiều bất trắc, khốn khổ. Thở dài Than vắn thở dài không hề giúp cho cuộc sống của bạn dễ chịu hơn, mà sẽ khiến tài vận tuột dốc không phanh. Thói quen thở dài sẽ tiêu tán năng lượng tích cực, may mắn tránh xa, vận xui ập đến. Vậy nên, khi có chuyện không vui hay áp lực công việc bãn hãy lên dây cót tinh thần để chiến đấu, thay vì thở dài khó chịu. Nếu gặp khó khăn, gian khổ thay vì cau mày khó chịu hãy vững vàng vượt qua tất cả - Ảnh minh họa: Internet Cau mày Khi muộn phiền, lo toan ta thường cau mày để thể hiện tâm trạng một cách vô thức. Tuy nhiên, hành động này không chỉ khiến bạn cộng thêm nếp nhăn trên gương mặt mà còn làm cho nhân duyên trắc trở, khó khăn. Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Phạm phải đại kỵ này chớ hỏi vì sao tài lộc bay biến, làm ‘còng lưng’ vẫn nghèo khó cả đời Dưới đây là những thói quen tưởng chừng như vô hại nhưng lại khiến tài lộc bay biến, làm mãi vẫn nghèo hèn gia chủ hãy bỏ ngay.

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