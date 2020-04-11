Gọi tên 3 con giáp không cầu mà được, vận may khởi sắc, tiền ùa vào túi trong 49 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 11/04/2020 05:30

Được thần tài gọi tên, bề trên chiếu cố nên 3 con giáp may mắn này sẽ ăn nên làm ra, kiếm tiền dễ như trở bàn tay trong 49 ngày tới.

Sách tử vi chỉ rõ, trong 49 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ có công danh viên mãn, tài lộc vượng phát, muốn khổ cũng không được.

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Trong 49 ngày tới con giáp may mắn này sẽ vượt qua nghịch cảnh để vươn lên đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nổi tiếng là con giáp mạnh mẽ, bản lĩnh và có gan làm giàu nên người tuổi Dần chí thú làm ăn, chăm chỉ và quyết tâm hơn người. Dù nếm trải thất bại, bị đời vùi dập Dần cũng không từ bỏ ước mơ của mình. Nhờ thế, càng về hậu vận con giáp giàu có này càng sung túc đủ đầy, an nhàn hưởng lộc.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong 49 ngày tới Dần sẽ vượt qua nghịch cảnh để vươn lên đổi đời. Dù làm thuê hay làm chủ con giáp giàu sang này cũng đếm tiền sái tay, cứ vơi lại đầy khiến ngay chính họ cũng không dám tin.

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Nhờ có thần tài rót lộc vào nhà nên Ngọ sẽ nằm trên đống vàng, giàu sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những tháng đầu năm Canh Tý 2020 người tuổi Ngọ gặp phải khá nhiều điều không may mắn. Họ bị người mình tin tưởng hãm hại, lừa gạt đến mức lâm vào cảnh trắng tay, gánh thêm món nợ cực lớn. Nếu là người khác thì đã tuyệt vọng đến mức buông xuôi, nhưng Ngọ lại không như thế.

Con giáp bản lĩnh này nhanh chóng vực dậy tinh thần, lên kế hoạch để lấy lại những gì đã mất. Nhờ thông minh, tài năng và khả năng sáng tạo của mình Ngọ đã thuận lợi khẳng định vị thế của mình chốn thương trường. 49 ngày tới, thần tài rót lộc vào nhà nên Ngọ sẽ nằm trên đống vàng, giàu sau một đêm.

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Khổ tận cam lai, sau khi đã nghiêm túc làm việc, nỗ lực không ngừng Hợi sẽ lại có tiền ùa vào nhà, sự nghiệp hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh Hợi là con giáp may mắn hơn người, cuộc sống thuận lợi, chưa bao giờ biết thiếu tiền là gì. Thế nhưng, chính vì dễ dàng có được những gì mình muốn nên Hợi không biết trân trọng, nảy sinh tâm lý ỷ lại. Họ vô tình tạo điều kiện cho tiểu nhân nhòm ngó, phá hoại mà không hề hay biết.

Chờ đến khi nhận ra bộ mặt thật của những kẻ tưởng chừng chân thành với mình thì Hợi đã hao tài tốn của. Khổ tận cam lai, sau khi đã nghiêm túc làm việc, nỗ lực không ngừng Hợi sẽ lại có tiền ùa vào nhà, sự nghiệp hanh thông.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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