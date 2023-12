Giữa tuần này (12/12 - 15/12), 3 con giáp mở cửa nghênh đón Thần Tài, đếm tiền mỏi tay, hốt trọn lộc trời, sự nghiệp phất lên như vũ bão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân đón nhận nhiều chuyển biến tích cực vào giữa tuần này. Bản mệnh không ngừng cố gắng tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống ấm no. Con giáp này sẽ tìm thấy nhiều vận may. Các mâu thuẫn, khó khăn dần biến mất nhường chỗ cho may mắn, thuận lợi.