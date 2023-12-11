Giữa tuần này (12/12 - 15/12), 3 con giáp mở cửa nghênh đón Thần Tài, đếm tiền mỏi tay, hốt trọn lộc trời, sự nghiệp phất lên như vũ bão

Tâm linh - Tử vi 11/12/2023 13:23

Tử vi dự báo rằng, giữa tuần này, những con giáp này rũ sạch vận xui, đón nhận những điều may mắn trong cuộc sống.

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo rằng, sang giữa tuần này, tuổi Sửu đón Tam Hỷ lâm môn. Con giáp này nắm chắc tài lộc trong tay. Vận khí của người tuổi Sửu vượng phát, đem lại nhiều cơ hội phát triển, tiền tài không thiếu. Bản mệnh có thể sớm hưởng cuộc sống đủ đầy, phú quý. Tuổi Sửu không cần lo lắng nhiều về tài chính.

Được cát tinh chiếu mệnh nên mọi kế hoạch, dự định của con giáp này đều có thể tiến hành một cách suôn sẻ. Bản mệnh có vô số cơ hội làm ăn thuận lợi, chỉ cần biết nắm bắt và không ngừng cố gắng thì công việc ngày một thăng tiến, thu nhập cũng không ngừng tăng lên.

Giữa tuần này (12/12 - 15/12), 3 con giáp mở cửa nghênh đón Thần Tài, đếm tiền mỏi tay, hốt trọn lộc trời, sự nghiệp phất lên như vũ bão - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân đón nhận nhiều chuyển biến tích cực vào giữa tuần này. Bản mệnh không ngừng cố gắng tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống ấm no. Con giáp này sẽ tìm thấy nhiều vận may. Các mâu thuẫn, khó khăn dần biến mất nhường chỗ cho may mắn, thuận lợi.

Con giáp này đón nhận nhiều cơ hội làm ăn tốt, túi tiền ngày một rủng rỉnh hơn. Con đường sự nghiệp của tuổi Thân ngày một rộng mở, bản mệnh cũng không phải chịu gánh nặng tài chính. Tuổi Thân nên tranh thủ thời điểm này để phát triển mạnh mẽ hơn, thu về nhiều tài lộc nhất có thể. Những tháng cuối năm tới đây, cuộc sống của tuổi Thân có những chuyển biến bất ngờ, tài vận ngày một tốt lên.

Giữa tuần này (12/12 - 15/12), 3 con giáp mở cửa nghênh đón Thần Tài, đếm tiền mỏi tay, hốt trọn lộc trời, sự nghiệp phất lên như vũ bão - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo rằng, giữa tuần này, tuổi Tuất đón nhận nhiều may mắn hơn. Đặc biệt, con đường tài lộc của con giáp này phất lên như diều gặp gió. Sự nghiệp của bản mệnh phát triển thuận lợi, những khó khăn trước đó được giải quyết êm đẹp.

Tuổi Tuất nên tận dụng khoảng thời gian may mắn này để thực hiện những kế hoạch đã đề ra, mở rộng làm ăn, gặt hái thêm nhiều thành quả mới. Những người làm việc tự do cũng nhận được khoản thù lao xứng đáng khi hoàn thành tốt công việc. Người làm công ăn lương có thêm nghề tay trái để gia tăng thu nhập. Nhìn chung, túi tiền của người tuổi Tuất ngày một rủng rỉnh. Từ giờ đến cuối năm, bản mệnh có thể thoải mái trong việc mua sắm các món đồ thiết yếu cho gia đình.

Giữa tuần này (12/12 - 15/12), 3 con giáp mở cửa nghênh đón Thần Tài, đếm tiền mỏi tay, hốt trọn lộc trời, sự nghiệp phất lên như vũ bão - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (27/11 - 28/11), PHÚC LỘC HỘI TỤ, 3 con giáp thăng tiến ào ào, thâu tóm tài lộc của thiên hạ, thẳng tiến tới cuộc sống hoàn mỹ

Thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (27/11 - 28/11), PHÚC LỘC HỘI TỤ, 3 con giáp thăng tiến ào ào, thâu tóm tài lộc của thiên hạ, thẳng tiến tới cuộc sống hoàn mỹ

Dự đoán tử vi cho thấy, đúng thứ 2 và thứ 3 đầu tuần, vận trình của người những tuổi này vô cùng tươi sáng, được nhiều may mắn

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