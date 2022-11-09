Ganh tị với vận may của 3 con giáp này trong 10 ngày tới (10/11 - 19/11): Cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm liên tiếp, sự nghiệp lên hương, tài lộc lên vèo vèo có xài cỡ nào cũng không hết

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 16:14

Tử vi trong 10 ngày tới (10/11 - 19/11) dự đoán 3 con giáp sau vận may đầy mình, "thừa thắng xông lên" thu tiền đầy túi, các công việc diễn biến suôn sẻ, công sức cũng như thời gian bỏ ra đều được đền bù xứng đáng.

Tuổi Sửu

Tử vi trong 10 ngày tới (10/11 - 19/11) dự đoán được Chính Quan bảo trợ, đường công danh sự nghiệp của tuổi Sửu thăng tiến không ngừng, bạn có thêm nhiều cơ hội chứng minh thực lực của bản thân.

Chuyện tình cảm tuần này khá tươi sáng, bản mệnh thu hút được những người khác giới để ý, mến mộ. Nếu đó là người trong mộng bấy lâu nay thì hay nhanh chóng chớp lấy cơ hội này.

Sức khỏe trong thời gian này có nhiều chuyển biến tích cực, không còn gì đáng lo ngại cho một tuần làm việc đại thắng.

Ganh tị với vận may của 3 con giáp này trong 10 ngày tới (10/11 - 19/11): Cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm liên tiếp, sự nghiệp lên hương, tài lộc lên vèo vèo có xài cỡ nào cũng không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão thường ổn định và tự tin. Họ cũng là những người rất có tổ chức. Trong năm nay Mão ít gặp rắc rối hơn năm ngoái, thậm chí càng về cuối năm càng làm ăn phát đạt.

Tử vi trong 10 ngày tới (10/11 - 19/11) dự đoán, hầu bao của người tuổi Mão ngày thêm căng phồng, rủng rỉnh, mọi phiền muộn cũng tan biến. Bản mệnh khá dễ tính, năng động trong mọi việc, cuối năm nâng cao hiệu quả công việc, kinh doanh phát đạt.

Chính vì vậy mà thời gian tới họ không thiếu tiền, may mắn sẽ đồng hành với họ trong thời gian dài. Tử vi dự báo Mão sẽ đón Tết linh đình.

Ganh tị với vận may của 3 con giáp này trong 10 ngày tới (10/11 - 19/11): Cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm liên tiếp, sự nghiệp lên hương, tài lộc lên vèo vèo có xài cỡ nào cũng không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi trong 10 ngày tới (10/11 - 19/11) dự đoán Mùi làm gì cũng trôi chảy, thuận lợi trong 10 ngày này vì có cát tinh nâng đỡ vận trình, đặc biệt là ở phương diện tài lộc. Có Thiên Tài che chở, bạn có thể tìm ra những cách để cải thiện thu nhập nhanh chóng, bớt đi nhiều gánh nặng tài chính.

Kinh doanh buôn bán vượng phát, hàng hóa lưu thông ổn định đem về lợi nhuận cao. Trong khi đó, người làm công ăn lương có thêm cơ hội kiếm tiền ngoài lề. Mặc dù việc này sẽ khiến bạn mất thêm thời gian nhưng bù lại tiền bạc dồi dào, chi tiêu cũng thoải mái hơn.

Ganh tị với vận may của 3 con giáp này trong 10 ngày tới (10/11 - 19/11): Cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm liên tiếp, sự nghiệp lên hương, tài lộc lên vèo vèo có xài cỡ nào cũng không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 12 con giáp dự đoán: Đúng 16h00 chiều ngày hôm nay (9/11), 3 con giáp này rất may mắn, nhờ cát tinh hội tụ nên làm gì cũng suôn sẻ và phát triển thuận lợi

Tử vi 12 con giáp dự đoán: Đúng 16h00 chiều ngày hôm nay (9/11), 3 con giáp này rất may mắn, nhờ cát tinh hội tụ nên làm gì cũng suôn sẻ và phát triển thuận lợi

Đúng 16h00 chiều ngày hôm nay (9/11), 3 con giáp gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống, vận trình tài lộc trong tuần khá dồi dào, sự nghiệp vẫn đang trên đà tăng tiến dữ dội.

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